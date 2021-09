Raison d’être, valeurs, initiatives RSE : comment informer et engager ses collaborateurs

Beaucoup d’entreprises ont revisité leur raison d’être et ont décidé d’affirmer davantage leurs valeurs, leur culture, leurs engagements RSE. Que cela passe par un rebranding complet de la marque ou pas, ce type de démarche nécessite pour réussir d’informer, mais aussi d’engager les collaborateurs, en interne et vers l’externe.

Pas si simple…

Comment co-construire sa raison d’être ? Comment capter les valeurs réellement à l’œuvre dans l’entreprise ? Comment associer ses collaborateurs ? Comment communiquer et faire en sorte que les collaborateurs s’approprient une nouvelle marque, une nouvelle raison d’être, des valeurs, une démarche RSE à grande échelle ? Pourquoi et comment faire porter cette raison d’être à l’extérieur en s’appuyant sur ses collaborateurs ? Comment mesurer l’impact interne et externe ?

Jean-Louis Bénard, CEO de Sociabble, qui depuis 7 ans accompagne plus de 300 entreprises comme Coca-Cola Europacific Partners, Edenred, Legrand, Pierre Fabre, Vinci Energies sur des enjeux de communication interne et d’engagement collaborateur, vous propose d’apporter son éclairage.

Dans ce webinar, vous découvrirez :

• Comment récupérer des insights à grande échelle pour prendre le pouls sur ces sujets

• Comment éditorialiser et orchestrer la communication interne autour de ce type d’initiative

• Comment engager les collaborateurs sur ces thèmes

• Comment tester et mesurer l’appropriation, notamment sur le terrain

• Comment mettre en place un programme d’Employee Advocacy pour porter ces messages à l’extérieur en préservant l’authenticité.

