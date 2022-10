Recrutement : Cegid rachète la startup française DigitalRecruiters

L’éditeur de logiciels Cegid poursuit sa stratégie d’acquisition avec le rachat de la startup française DigitalRecruiters, spécialisée dans le recrutement de talents. Ce rachat fait suite à celui de Talentsoft en 2021 et de VisualTime et de Wittyfit cette année. L’éditeur lyonnais, fondé en 1983 par Jean-Michel Aulas, ambitionne d’étendre son portefeuille de solutions « best of breed » destiné au marché RH.

Fondé en 2015 par Hervé Solus et Florent Schulzendorf, DigitalRecruiters déploie une plateforme cloud de recrutement couvrant tous les segments de marché. Elle propose à ses clients des sites carrières en marque blanche qui offrent un parcours candidat étudié avec un taux de transformation très élevé, et un logiciel cloud de gestion des candidatures (ATS) complet.

L’entreprise compte 187 clients représentant 677 marques en France et à l’international, à l’instar de Boulanger, Buffalo Grill, Casino, Decathlon, Elsan, Franprix, Grand Thornton, Grand Vision, Monoprix, Oui Care, Renault, Securitas ou encore Système U.

Compléter son offre HCM

Cette acquisition vient compléter l’offre HCM ((Human Capital Management) de Cegid. « DigitalRecruiters a attiré notre attention par son fort dynamisme, la qualité de ses solutions et son potentiel », précise Pascal Houillon, CEO de Cegid. « Après l’acquisition de Talentsoft (gestion des talents et du capital humain) en juillet 2021, celle de VisualTime (gestion des temps) et Wittyfit (mesure de l’engagement des collaborateurs et des équipes) en début d’année, DigitalRecruiters vient compléter l’offre de Cegid et nous permet d’offrir au marché des solutions HCM inégalées. Dès l’acquisition de leurs nouveaux talents, nos clients peuvent ainsi repenser l’expérience collaborateur pour une performance durable ».

Hervé Solus, ainsi que les cinquante collaborateurs de DigitalRecruiters rejoignent Cegid et sa Business Unit HCM, sous la direction de Marc Bruzzo. « Nous sommes ravis de rejoindre Cegid ; ce rapprochement intervient à un moment parfait dans le développement de DigitalRecruiters en nous permettant de nous adosser à un leader établi des solutions de gestion cloud notamment dans le domaine HCM avec l’opportunité unique d’accélérer notre croissance en France comme à l’international, et de continuer à développer notre offre au service de nos clients actuels », confirme Hervé Solus, fondateur et CEO de DigitalRecruiters.