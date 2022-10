[Seed] PropTech : FlexLiving lève 1,5 million d’euros auprès d’Altur Investissement

Depuis la pandémie, les déplacements professionnels réguliers sont de plus en plus importants. Afin de répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs qui ne vivent plus forcément à proximité de leur lieu de travail, la startup FlexLiving a lancé une solution de logements flexibles. Elle annonce son premier tour de table de 1,5 million d’euros mené par Altur Investissement et un pool d’investisseurs privés de la Tech et de l’immobilier, composé notamment de Vincent Dubois, président du Groupe DLPK / Nortia, de Frédéric Zimer, représentant d’un family office privé et de business angels.

Lancé en septembre 2021 par Lionel Bodénès, Caué Brioli et Alexandre Marcadier, FlexLiving propose aux travailleurs des logements flexibles, dans lesquels ils ne sont amenés qu’à rester que 2 à 3 jours par semaine pour se rendre au bureau. « Notre objectif est de rendre l’expérience de location la plus simple possible », explique Caué Brioli. « Il n’y a pas de dossier locatif, tout se fait en ligne. Avec sa pièce d’identité, on signe un bail électronique et on met en place les prélèvements. Ensuite, le locataire a accès à une application lui permettant d’accéder à l’appartement. »

Une offre B2B

Les logements sont donc à destination des télétravailleurs qui viennent régulièrement à Paris. FlexLiving met par ailleurs à leur disposition des casiers sécurisés pour y laisser ses affaires dans l’appartement. En plus de son offre pour les propriétaires et les locataires, la startup s’adresse également directement aux entreprises.

« Nous échangeons avec les entreprises sur deux besoins principalement : des logements à temps plein pour les locations longue durée, et une offre flexible pour les équipes qui sont souvent en remote. Nous proposons à ces derniers un abonnement sur mesure », confie Caué Brioli.

FlexLiving ambitionne notamment de développer un plus grand parc de logement flexible, de recruter de nouveaux talents, de consolider son offre B2B et de se déployer sur les principales capitales européennes.

