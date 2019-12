Recrutement international: le Lillois Cooptalis lève 14 millions d’euros pour financer son expansion

Spécialisé dans la mobilité professionnelle internationale, le Lillois Cooptalis poursuit son expansion. Pour appuyer son développement, la société vient de réaliser une levée de fonds de 14 millions d’euros. Un troisième tour de table qui fait suite à celui de 20 millions d’euros réalisé en octobre 2018. Les actionnaires historiques Idinvest Partners, Crédit Mutuel Equity, Finorpa et IRD ont participé.

Basé à Marcq-en-Baroeul (Hauts-de-France) près de Lille, Cooptalis a été fondé par Gilles Lechantre et Olivier Desurmont en 2012. L’entreprise accompagne les sociétés dans le sourcing des talents internationaux et soutient ces derniers dans leur mobilité professionnelle : de l’offre d’emploi à la signature du contrat de travail en passant par les démarches administratives et logistiques (logement, déménagement, école pour les enfants, etc) ou encore la formation.

Canada, Roumanie, Belgique…

Cooptalis propose également à des entreprises françaises ou étrangères de trouver des talents sur de nouveaux bassins de recrutement en gérant le processus d’intégration. Dans un contexte de guerre des talents, son offre trouve manifestement un écho auprès des entreprises.

Pour 2019, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros, contre 24 millions en 2018. Elle vise entre 80 et 100 millions pour 2020. Depuis sa précédente levée, Cooptalis s’est effectivement considérablement étendu avec l’ouverture de nouvelles agences au Canada, Roumanie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Pologne. L’entreprise était déjà implantée au Maroc, en Tunisie et au Vietnam. Sur les quatre prochaines années, elle prévoit d’ouvrir 3 à 4 nouveaux pays par an. Elle compte 600 employés.

Avec ce nouveau tour de table, Cooptalis prévoit également de renforcer son équipe et d’investir dans ses outils digitaux. À noter qu’elle a également contracter une dette bancaire de 6 millions d’euros.

Cooptalis: les données clés

Fondateurs : Gilles Lechantre et Olivier Desurmont

Création : 2012

Siège social : Marcq-en-Barœul

Secteur : recrutement

Activité : recrutement à l’international

Effectifs : 600