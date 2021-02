Reddit profite de sa popularité pour lever 116 millions de dollars supplémentaires

Sous le feux des projecteurs depuis l’affaire GameStop, Reddit profite de sa popularité soudaine pour engranger de nouveaux fonds. Après avoir levé 250 millions de dollars au début du mois de février, l’entreprise a récolté 116 millions de dollars supplémentaires, portant le financement total de sa série E à 367 millions de dollars. La plateforme a pour ambition de lever 500 millions de dollars au total.

Lancé en 2005 par Steve Huffman, Alexis Ohanian et Aaron Swartz, Reddit était en 2020 le sixième site le plus populaire aux États-Unis, et revendiquait en moyenne 52 millions d’utilisateurs actifs chaque jour dans son rapport annuel publié en décembre dernier, ce qui correspond à une augmentation de 44% par rapport à 2019. La plateforme à mi-chemin entre le réseau social et le forum, qui a récemment fait la une des journaux pour son rôle dans l’affaire GameStop, ne compte pas s’arrêter là.

Reddit ambitionne de cultiver sa marque et son image de réseau social pas comme les autres, avec des communautés très actives que l’on ne retrouve pas sur les réseaux classiques. Il mise sur cette disparité pour évoluer et devenir une plateforme incontournable. Ses actionnaires sont visiblement optimistes sur ses chances de croître davantage. Si Reddit n’a pas confirmé les noms des investisseurs de cette dernière levée, l’un des porte-parole a précisé qu’il s’agissait « d’investisseurs nouveaux et existants » au média américain TechCrunch.

Valorisé à 6 milliards de dollars

Reddit souhaite aujourd’hui développer de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs et investir davantage dans la publicité. « Nous continuons à investir dans le développement et l’amélioration de la mise en relation entre les internautes des internautes sur Reddit, que ce soit par le biais de discussions textuelles, de vidéos ou de streaming en direct. » Dans cette optique, la startup a récemment fait l’acquisition de l’application allemande Dubsmash, qui permet de créer des courtes vidéos en y intégrant des chansons, à l’instar de TikTok.

Au début du mois, Reddit levait 250 millions de dollars auprès de Vy Capital, avec la participation de nouveaux arrivants et de ses investisseurs historiques, parmi lesquels on peut citer Tencent, Sequoia Capital ou encore Y Combinator. L’entreprise est depuis ce jour valorisée à 6 milliards de dollars.

Reddit : les données clés

Fondateurs : Alexis Ohanian et Steve Huffman

Création : 2005

Siège social : San Francisco

Secteur : média

Activité : réseau social

Financement : 250 millions de dollars en série E en février 2021 puis 116 millions de dollars supplémentaires.