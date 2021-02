AssurTech: la startup française Zelros lève 11 millions de dollars auprès de BGV et ISAI

La startup parisienne Zelros lève 11 millions de dollars en série A auprès du fonds basé dans la Silicon Valley BGV, avec la particpation d’ISAI Cap Venture, Plug and Play, Hi Inov, 42CAP et astorya.vc. Cette opération porte le financement total de la startup à 16,5 millions de dollars. Zelros avait notamment levé 4 millions d’euros en 2018.

Lancé en 2016 par Christophe Bourguignat, Damien Philippon et Fabien Vauchelles, Zelros développe une solution basée sur l’intelligence artificielle à destination des assureurs et assurés. La plateforme leur permet de distribuer et de recevoir des produits et des services, et notamment aux assureurs de proposer des souscriptions automatisées. « Nous voulons donner aux acteurs historiques de l’écosystème les moyens de devenir des entreprises à la pointe de la technologie », commente Christophe Bourguignat, PDG de Zelros. « À cet égard, le soutien de BGV, de Capgemini et de tous nos investisseurs sera déterminant pour les accompagner non seulement en France mais aussi dans toute l’Europe et en Amérique du Nord ».

En effet, la startup française ambitionne de se lancer en Amérique du Nord, où Damien Philippon aura la responsabilité de déménager le siège social nord-américain de la société à Montréal, au cours du troisième trimestre 2021. En parallèle, Zelros souhaite renforcer ses activités en France, en Allemagne et en Italie.

L’entreprise compte parmi ses clients de grands noms de l’assurance en France et en Europe, à l’instar de la BPCE, AXA, Crédit Agricole, MAIF, La Banque Postale, AssurOne ou encore +Simple. « Nous travaillons également en étroite collaboration avec les autorités de régulation des assurances afin de promouvoir l’utilisation d’une IA équitable et transparente », poursuit Christophe Bourguignat. « La transformation numérique change fondamentalement la façon dont les entreprises opèrent, et avec des assurtechs dont le financement atteint un niveau record de 7,1 milliards de dollars en 2020, le secteur de l’assurance ne fait pas exception ».

Zelros : les données clés

Fondateurs : Christophe Bourguignat, Damien Philippon et Fabien Vauchelles

Création : 2016

Siège social : Paris

Activité : intelligence artificielle pour les assureurs

Financement : 11 millions de dollars en série A auprès du fonds basé dans la Silicon Valley BGV, avec la particpation d’ISAI Cap Venture, Plug and Play, HI INOV, 42CAP et astorya.vc.