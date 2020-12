Reddit peut-il faire de l’ombre à TikTok avec le rachat de Dubsmash?

Le réseau social américain Reddit annonce l’acquisition de l’application allemande Dubsmash. Lancé en 2014 par Suchit Dash, Jonas Drüppel et Tim Specht, Dubsmash permet de créer des courtes vidéos en y intégrant des chansons, tout comme TikTok. Grâce à sa technologie de synchronisation labiale, ses utilisateurs peuvent faire du playback sur de célèbres morceaux. Ce rachat permettra à Reddit d’intégrer les outils de création de vidéos de Dubsmash à sa plateforme, et ainsi de concurrencer l’application de ByteDance sur son terrain.

Si le montant du rachat n’a pas été communiqué, on sait que Dubsmash a levé plus de 20 millions de dollars au total. Avant Reddit, Dubsmash, considéré comme l’un des principaux concurrents de TikTok, a séduit d’autres géants des réseaux sociaux. En août dernier, le média The Information révélait que Facebook et Snap avaient approché Dubsmash pour l’acquérir, affirmant que les négociations avaient inclus des discussions sur un prix de plusieurs centaines de millions de dollars.

Avec ses 700 millions d’utilisateurs à travers le monde, le succès de TikTok, notamment auprès des jeunes, semble en effet cristalliser les ambitions de nombreux réseaux sociaux qui tentent de profiter de la popularité de ce format. Pour avoir sa part du gâteau, Facebook a lancé le format de vidéos courtes Reels sur Instagram, tandis que Snapchat a récemment intégré une fonctionnalité similaire baptisée Spotlight à son application.

Une base d’utilisateurs importante

Lancé en 2005 par Steve Huffman, Alexis Ohanian et Aaron Swartz, Reddit connaît une forte popularité aux États-Unis. À mi-chemin entre le forum et le réseau social, la plateforme compte 430 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. En septembre 2020, près de 1,5 milliard de visites ont été comptabilisées sur la plateforme, ce qui en fait l’un des sites web les plus visités selon Statista. En 2017, Reddit intègre une fonctionnalité vidéo qui permet aux utilisateurs d’en télécharger et d’en diffuser. Depuis, le réseau social revendique des millions de vidéos mises en ligne sur sa plateforme et un nombre croissant d’utilisations de ce format, multiplié par deux en 2020.

Le rachat de Dubsmash lui permettra d’accélérer dans cette voie. Dubsmash pourra quant à lui pleinement exploiter son potentiel en s’appuyant sur la base d’utilisateurs de Reddit et devenir ainsi un rival de taille face à TikTok. Selon les termes de l’accord, les fondateurs de Dubsmash rejoindront Reddit tandis que la plateforme allemande conservera sa marque. « Dubsmash conservera sa propre plateforme et sa propre marque, mais nous sommes également impatients de réunir nos équipes pour combiner l’expérience unique des créateurs de Dubsmash avec le moteur de croissance communautaire de Reddit », confie le groupe américain.