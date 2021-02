Reddit lève 250 millions de dollars pour atteindre une valorisation de 6 milliards de dollars

Depuis le début de l’année, la plateforme Reddit a déjà beaucoup fait parler d’elle. À mi-chemin entre le réseau social et le forum, Reddit a récemment fait la une de nombreux médias pour son rôle dans l’affaire GameStop. Pour rappel, GameStop est la société propriétaire de Micromania en France qui a récemment explosé à Wall Street grâce à des internautes du subreddit WallStreetBets, avant de chuter brutalement. Plus récemment encore, Reddit annonçait avoir dépensé l’intégralité de ses ressources dédiées au marketing dans une publicité de 5 secondes diffusée lors du Super Bowl.

Aujourd’hui, Reddit annonce un nouveau tour de table de 250 millions de dollars en série E. Cette opération, portée par Vy Capital, avec la participation de ses investisseurs historiques et de nouveaux arrivants, double la valorisation de l’entreprise à 6 milliards de dollars. « Nous avons décidé que c’était la bonne occasion de faire des investissements stratégiques dans Reddit, notamment dans la vidéo, la publicité, les produits de consommation et l’expansion sur les marchés internationaux », confie l’entreprise. « Nous nous apprêtons également à doubler le nombre d’employés de Reddit cette année ».

Investir dans «la mise en relation entre les internautes»

Lancé en 2005 par Steve Huffman, Alexis Ohanian et Aaron Swartz, Reddit connaît une forte popularité aux États-Unis. La plateforme compte 430 millions d’utilisateurs actifs chaque mois. En septembre 2020, près de 1,5 milliard de visites ont été comptabilisées sur la plateforme, ce qui en fait l’un des sites web les plus visités selon Statista. Reddit ambitionne aujourd’hui de développer de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs et d’investir davatage dans la publicité.

« Nous continuons à investir dans le développement et l’amélioration de la mise en relation entre les internautes des internautes sur Reddit, que ce soit par le biais de discussions textuelles, de vidéos ou de streaming en direct. » Dans cette optique, la startup a récemment fait l’acquisition de l’application allemande Dubsmash. Lancé en 2014 par Suchit Dash, Jonas Drüppel et Tim Specht, Dubsmash permet de créer des courtes vidéos en y intégrant des chansons, tout comme TikTok.

Grâce à sa technologie de synchronisation labiale, ses utilisateurs peuvent faire du playback sur de célèbres morceaux. Ce rachat pourrait permettre à Reddit d’intégrer les outils de création de vidéos de Dubsmash à sa plateforme, et ainsi de concurrencer l’application de ByteDance sur son terrain.

Reddit : les données clés

Fondateurs : Alexis Ohanian et Steve Huffman

Création : 2005

Siège social : San Francisco

Secteur : média

Activité : réseau social

Financement : 250 millions de dollars en série E en février 2021.