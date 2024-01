Reprise à la barre de LUKO pour 4,3 millions d’euros par Allianz

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’assureur en ligne français Luko, spécialisé dans l’assurance habitation et en redressement judiciaire depuis novembre, sera repris par Allianz qui s’est engagé à garder tous les employés, a annoncé mercredi le tribunal de commerce de Bobigny.

Allianz Direct doit reprendre pour 4,3 millions d’euros les actifs de Luko et de sa maison mère Demain ES, ainsi que son portefeuille de clients, sur lequel le groupe allemand veut s’appuyer pour lancer ses propres activités d’assurance en ligne en France.

Luko, qui se présente comme la « néo-assurance n°1 en France » avec 230.000 contrats habitation, a obtenu en juin 2023 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, puis a été placée en redressement judiciaire en novembre.

Lourdement endettée après l’acquisition coup sur coup en 2022 de l’assureur allemand Coya et du spécialiste français de l’assurance de loyers impayés Unkle, la start-up fondée en 2018 n’a pas réussi à se refinancer – victime de la hausse des taux d’intérêt et d’une plus grande frilosité des investisseurs -, alors que ses affaires n’étaient pas encore rentables.

Un premier acheteur, le groupe britannique d’assurance Admiral, s’est positionné en juin avant de retirer son offre de 14 millions d’euros au dernier moment, en octobre.

Allianz s’est alors positionné pour reprendre la jeune pousse, mais son plan de reprise n’a pas été accepté par le tribunal de commerce de Bobigny. La jeune pousse, en cessation de paiement, a alors basculé en redressement judiciaire.

Allianz Direct, qui revendique 3 millions de clients en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, s’est implanté en France en juillet dernier.

La filiale en ligne du groupe munichois – qui commercialise des assurances automobile, habitation, responsabilité civile et voyages en direct, et non via des agents généraux – a pour ambition de devenir « la première compagnie d’assurance digitale en Europe », a indiqué à l’AFP sa directrice générale pour la France Fanny Limare-Wolf.

La reprise du portefeuille d’assurance habitation français doit encore être approuvée par l’autorité fédérale de supervision financière allemande – la BaFin – et devrait être concrétisée au printemps.

Les 230.000 contrats de Luko – un chiffre non confirmé par Allianz – vont « permettre d’atteindre une taille critique » en France, a estimé la responsable.

Allianz Direct compte garder la marque Luko, « qui a réussi à se faire une place », et s’est engagé à reprendre les 112 salariés de la start-up, « des talents qui ont réussi à construire quelque chose d’intéressant sur le marché », selon Mme Limare-Wolf.