FRONT s’offre WINDSOR / 27 millions pour LATITUDE / La nouvelle CEO du WEB SUMMIT part pour NPR

🎂 Bon anniversaire à Marie Vorgan Le Barzic (EGIS), Olivier Mathiot (2050), Laurent Sorbier (ONEPOINT)

BREAKING NEWS:

Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

 « Nous sommes en profond dĂ©saccord avec les conclusions de la CNIL qui sont factuellement incorrectes et nous nous rĂ©servons le droit de faire appel. L’utilisation de systèmes de gestion d’entrepĂ´t est une pratique courante du secteur : ils sont nĂ©cessaires pour garantir la sĂ©curitĂ©, la qualitĂ© et l’efficacitĂ© des opĂ©rations et pour assurer le suivi des stocks et le traitement des colis dans les dĂ©lais et conformĂ©ment aux attentes des clients. » nous indique un porte parole de la sociĂ©tĂ©.

Reste à savoir si AMAZON fait appel de la décision.

L’UE contre les prises de contrĂ´le chinoises sur ses startups technologiques

Le 24 janvier 2024, la COMMISSION EUROPÉENNE a annoncé son intention de durcir les conditions pour les investisseurs de pays rivaux, notamment la Chine, souhaitant acquérir des parts significatives dans les startups européennes développant des technologies critiques. Cette initiative vise à protéger les entreprises européennes de deeptech et à prévenir les fuites de propriété intellectuelle vers des pays hostiles.

La Commission propose de modifier la lĂ©gislation sur le contrĂ´le des investissements directs Ă©trangers. Les 27 pays de l’UE devront surveiller et potentiellement bloquer les prises de contrĂ´le Ă©trangères dans les secteurs jugĂ©s les plus sensibles, tels que l’IA, les semi-conducteurs avancĂ©s, la technologie quantique et la biotechnologie. Margrethe Vestager, vice-prĂ©sidente de la Commission pour le numĂ©rique et la concurrence, a soulignĂ© que les règles s’appliqueraient Ă©galement aux prises de contrĂ´le par des entitĂ©s basĂ©es dans l’UE, mais contrĂ´lĂ©es de l’extĂ©rieur.

Parallèlement, la Commission envisage de renforcer les contrĂ´les sur les exportations de technologies Ă double usage vers des pays hostiles. Ces technologies, utilisables Ă des fins civiles et militaires, incluraient l’Ă©lectronique avancĂ©e et la technologie nuclĂ©aire. La Commission propose d’Ă©tendre le programme Horizon Europe, dotĂ© de 95 milliards d’euros, pour soutenir certains projets de technologies Ă double usage, et envisage de crĂ©er un nouveau fonds de l’UE spĂ©cifiquement dĂ©diĂ© Ă ces technologies.

UE : Un bureau de l’IA en prĂ©vision pour rĂ©guler et contrĂ´ler

La Commission europĂ©enne souhaite crĂ©er le BUREAU DE L’IA pour jouer un rĂ´le central dans la mise en Ĺ“uvre du AI Act, la lĂ©gislation de l’UE rĂ©gulant l’intelligence artificielle, qui devrait ĂŞtre adoptĂ©e prochainement.

Initialement proposĂ© par le Parlement europĂ©en, le Bureau de l’IA aura un rĂ´le de soutien pour l’application du AI Act, principalement en contrĂ´lant les modèles et systèmes d’IA Ă usage gĂ©nĂ©ral (GPAI), les plus puissants actuellement existants. Il Ă©laborera des mĂ©thodes et des critères pour Ă©valuer les capacitĂ©s des modèles GPAI et surveillera les risques imprĂ©vus liĂ©s Ă ces modèles.

Le Bureau coordonnera Ă©galement l’application du AI Act aux systèmes d’IA couverts par d’autres lĂ©gislations europĂ©ennes. Il soutiendra la prĂ©paration de la lĂ©gislation secondaire pour l’application du AI Act, en publiant des orientations et en Ă©tablissant des forums de coopĂ©ration. Le financement du Bureau, un point sensible des nĂ©gociations, sera gĂ©rĂ© par la DG CNECT de la Commission, avec des ressources allouĂ©es via le programme pour une Europe numĂ©rique.

OpenAI modifie sa politique de transparence

Selon une enquĂŞte de nos confrères de Wired, OPEN AI, avait promis de rendre publics ses documents de gouvernance, Ă©tats financiers et règles de conflit d’intĂ©rĂŞts. Cependant, rĂ©cemment, lorsque le magazine amĂ©ricain a demandĂ© ces documents, OpenAI a refusĂ© de les fournir, rompant ainsi avec son engagement de transparence.

La sociĂ©tĂ©, qui a eu une influence cruciale sur le futur de l’IA, a connu des bouleversements majeurs en novembre, avec le licenciement puis la rĂ©intĂ©gration de son PDG, Sam Altman, suivis d’une restructuration du conseil d’administration. La connaissance de la politique de conflit d’intĂ©rĂŞts d’OpenAI pourrait rĂ©vĂ©ler l’Ă©tendue du pouvoir du nouveau conseil sur Altman et ses investissements personnels, y compris dans des startups d’IA et un fabricant de rĂ©acteurs nuclĂ©aires. Les documents de gouvernance d’OpenAI pourraient Ă©galement indiquer d’Ă©ventuelles rĂ©visions pour stabiliser sa structure « corporative » atypique et satisfaire des partenaires comme Microsoft. Depuis 2019, OpenAI, initialement organisation Ă but non lucratif, a crĂ©Ă© une filiale Ă but lucratif pour la majeure partie de son dĂ©veloppement en IA, attirant des investissements extĂ©rieurs et occultant ses finances.

Cette diminution de transparence chez OpenAI est particulièrement notable depuis la crĂ©ation de sa filiale Ă but lucratif. Bien que l’organisation Ă but non lucratif originale d’OpenAI conserve le contrĂ´le ultime de ses activitĂ©s et de sa technologie, l’accès aux documents internes et aux rapports annuels est devenu plus difficile. MalgrĂ© les exigences de la loi fiscale amĂ©ricaine, OpenAI n’a pas fourni ces documents Ă Wired.