Restaurateurs: fidéliser plutôt qu’acquérir, le pari d’EMBARGO qui lève 3 millions d’euros

05/09/2025
Dans la restauration comme dans l’ensemble de la foodtech, l’équation a changé. Alors que le coût d’acquisition client ne cesse d’augmenter, la rentabilité ne repose plus sur la conquête à tout prix mais sur la capacité à fidéliser. Pour les cafés, restaurants et boulangeries indépendants, longtemps dépourvus d’outils numériques performants, cette bascule ouvre un espace stratégique que certains acteurs veulent occuper.

Embargo s’est positionné sur ce créneau en développant une plateforme plug-and-play qui associe CRM, portefeuille de fidélité digital et solutions de commande en ligne. Les restaurateurs peuvent y suivre leurs ventes, analyser leurs données clients et déployer des campagnes marketing ciblées, sans disposer d’infrastructures coûteuses. L’objectif est de rendre accessibles à des PME les technologies que McDonald’s, Starbucks ou KFC déploient à grande échelle pour maintenir leurs parts de marché.

En exploitant les données générées par près de 13 millions de transactions et de tampons digitaux déjà traités, Embargo aide ses 3 000 établissements partenaires à augmenter la récurrence des visites, à stimuler le panier moyen et à améliorer la visibilité sur la performance de leurs campagnes.

En France, la digitalisation des indépendants progresse mais reste fragmentée. Des acteurs comme Zenchef, Obypay ou Basilyk se sont imposés avec des solutions de réservation, de fidélité ou d’engagement client. Le marché européen, dominé par des plateformes venues du Royaume-Uni, d’Allemagne ou des pays nordiques, reste très concurrentiel, mais largement ouvert pour des solutions ciblant les PME. Embargo s’inscrit dans cette dynamique avec une présence en forte croissance au Royaume-Uni et en Pologne, et une implantation déjà amorcée dans une dizaine de pays.

Aux États-Unis, des solutions comme Toast ou SpotOn captent une partie croissante du marché avec des offres complètes de gestion et de CRM.

Fondée à Londres par Frederick Szydlowski et Tsewang Wangkang, Embargo a levé 3 millions d’euros auprès de Paul Statham (fondateur de Condeco), Christo Georgiev (fondateur de myPOS), Hampton Finance (fonds sectoriel de la famille Chantler, fondatrice de Meadow Foods), Stephen Zinser, Carl Christian Reiner, ainsi que la société Oh Polly et son fondateur Mike Branney. Le financement doit soutenir le développement du moteur d’IA, renforcer les efforts commerciaux B2B et préparer une expansion internationale au-delà de ses deux marchés principaux, le Royaume-Uni et la Pologne.

