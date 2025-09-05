NRF 2025 : Retail’s Big Show Europe – Le premier rendez-vous international du retail en Europe à ne pas manquer !

Pour la première fois en Europe, trois jours inédits et effervescents dédiés à la communauté internationale du retail. Un rassemblement incontournable pour les professionnels qui font le retail de demain en Europe du 16 au 18 septembre 2025 prochains #RetailTogether.

Rejoignez les marques et des leaders inspirants du retail mondial.

Rejoignez une communauté internationale de haut niveau avec plus de 10 000 professionnels du retail, dont +7 000 retailers, venus de toute l’Europe et du monde entier. +4 200 marques représentées, +480 exposants internationaux, dont des start-ups prometteuses, répartis sur plus de 25 000 m² d’exposition. C’est le lieu de convergence de tout l’écosystème retail, des plus grandes enseignes parmi lesquelles Sephora, Zalando, Best Buy, ou encore Morrisons et bien d’autres, découvrir ici.

L’innovation en action.

Plongez dans le panorama le plus complet des innovations retail à travers trois espaces dédiés : l’Innovators showcase, le Startup Hub et House of Innovation Pavilion. Plus de 100 technologies internationales émergentes qui dessinent le commerce de demain ; et un programme de sessions Exhibitor Big Ideas qui permettront aux exposants de partager toutes les technologies innovantes majeures du secteur.

Profitez d’un programme de contenus et d’expériences exclusifs en Europe pour apporter un éclairage utile et transformateur aux professionnels du retail européens rassemblés à Paris. NRF 2025 : Retail’s Big Show Europe, c’est bien plus qu’un salon : c’est l’expérience immersive et stratégique qui va transformer votre vision du commerce.

Inscrivez-vous et bénéficiez de votre expo pass gratuit !

Le thème à l’honneur de cette première édition est « Retail Together », reflet d’une volonté de rassembler l’écosystème retail européen dans un moment stratégique. Les pré-inscriptions sont ouvertes, les visiteurs peuvent d’ores et déjà réserver leur pass. Le programme de conférences est accessible en ligne, avec également des store tours dans Paris et des visites guidées de l’exposition, pour un événement qui devrait accueillir plus de 15 000 participants internationaux dans la capitale.

Cette édition inaugurale célèbre la convergence des expertises nord-américaines et européennes au service d’un commerce plus innovant, durable et interconnecté. Au cœur de l’événement, les participants bénéficieront d’un programme riche de plus de +200 speakers internationaux à travers plus de +100 conférences : keynotes, tables rondes, sessions thématiques et interventions d’experts menées par des leaders internationaux de renom, autour des principaux enjeux du secteur.

Pendant trois jours, les PDG et dirigeants de grandes enseignes telles que Action, Apple, Dalben Group, Morrisons, Google Cloud, Best Buy, Kiko, Sephora, Scarpe&Scarpe, Galeries Lafayette, Zalando, Yamamay, Kingfisher et KPMG partageront leur vision des défis et opportunités actuels du secteur: commerce unifié, technologies de pointe, logistique, développement durable, et bien plus encore. L’intelligence artificielle occupera une place centrale avec des sessions dédiées à l’IA générative, à la gestion prédictive des données et à l’expérience client hyperpersonnalisée.

