Retail: Etsy rachète la marketplace brésilienne Elo7 pour 217 millions de dollars

Alors que l’Américain Etsy a fait l’acquisition de Depop, une application britannique axée sur la génération Z, pour 1,6 milliard de dollars au début du mois de juin, le site de vente en ligne annonce aujourd’hui le rachat de la marketplace brésilienne Elo7 pour 217 millions de dollars. Déjà présent au Brésil, Etsy ambitionne de se développer en Amérique latine à travers Elo7, l’un des premiers sites e-commerce de la région.

Avec 1,9 million d’acheteurs actifs, 56 000 de vendeurs actifs et quelque 8 millions d’articles à vendre, Elo7 est un poids lourd en Amérique du Sud. Comme Etsy, Elo7 met en relation des vendeurs de produits originaux, « personnalisés et sur mesure » avec des acheteurs. Cette acquisition intervient moins d’un mois après celle de Depop, qui a su séduire la génération Z grâce à son expérience des réseaux sociaux et son modèle à mi-chemin entre Vinted et Instagram, et qui permettra a Etsy renforcer sa présence en Europe.

«L’Amérique latine, une région où l’e-commerce est sous-exploité»?

« Elo7 est le ‘Etsy du Brésil’, avec un objectif et un modèle commercial similaires aux nôtres », confie Josh Silverman, PDG d’Etsy. « Suite à notre récent accord d’achat avec Depop, nous sommes ravis de faire entrer une autre marketplace unique dans la famille Etsy. Cette transaction nous permettra de nous implanter en Amérique latine, une région où l’e-commerce est sous-exploité et où Etsy ne dispose pas actuellement d’une base de clients significative. » Après la clôture de la transaction, Elo7 conservera son siège social à Sāo Paulo et fonctionnera comme une marketplace autonome, dirigée par son équipe de direction actuelle, à l’instar de Depop ou encore Reverb avant eux, un site d’instruments de musique dont Etsy a fait l’acquisition en 2019.

Le site américain poursuit ainsi son expansion internationale dans l’e-commerce à travers sa stratégie d’acquisition. « Etsy a toujours été une inspiration et une référence pour nous, et nous sommes ravis de poursuivre notre parcours de croissance au sein d’Etsy (une entreprise dont la mission et la culture correspondent si étroitement aux nôtres) », commente Carlos Curioni, PDG d’Elo7. « Nous sommes impatients de tirer parti de l’expertise d’Etsy en matière de produits et de marketing pour aider la place de marché, la communauté et l’équipe d’Elo7 à réaliser tout leur potentiel au Brésil. »