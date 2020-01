Retail: les événements à ne pas manquer en 2020

Les évènements dédiés au retail se développant de plus en plus, voici une petite sélection des conférences à suivre cette année.

NRF (the National Retail Federation) se targue de réunir la plus grande communauté de retailers à l’occasion de son salon basé à New-York. L’évènement a pour objectif d’identifier les principales technologies qui devraient stimuler l’expérience client.

NRF comptera cette année 800 exposants et 16 000 retailers pour plus de 38 000 visiteurs, issus de 99 pays. 22 startups françaises ont par ailleurs été sélectionnées par Business France pour être présentes au salon et peut-être séduire des investisseurs étrangers.

Gwyneth Paltrow fera partie des speakers cette année en tant que CEO de Goop.

12 au 14 janvier 2020 Jacob K. Javits Convention Center, New York, États-Unis Pour en savoir plus

China Connect Paris 2020, la conférence européenne sur les innovations marketings et digitales en Chine, permet de rencontrer des acteurs influents et de mieux comprendre le marché chinois.

Fondé et organisé par Laure de Carayon, China Connect est l’un des plus grand rassemblement d’experts sur les tendances de consommations chinoises et de marketing en Europe.

4 au 5 mars 2020 Maison de la Chimie, Paris, France Pour en savoir plus

Shoptalk, l’un des plus grand salon spécialisé dans le retail et l’e-commerce, ouvre ses portes à Las Vegas le 22 mars pour décrypter les dernières tendances du secteur. Des grandes marques, startups, investisseurs ou encore analystes seront présents pour échanger sur les nouvelles attentes des consommateurs.

Au total, 300 exposants et 8 000 visiteurs sont attendus.

Des speakers renommés figurent régulièrement à Shoptalk. Cette année, le salon donne la parole de manière équitable aux hommes et aux femmes. Parmi les conférencières seront présentes Liyan Chen, de l’équipe International Corporate Affairs chez Alibaba, ou encore Stephenie Landry, membre du groupe Amazon.

22 au 25 mars 2020 Las Vegas, Nevada, États-Unis Pour en savoir plus

Le 1er avril, au Palais Brongniart, découvrez la nouvelle édition de DECODE Meetings.

Une journée de conférences, business & networking dans un cadre prestigieux qui réunira des décideurs de haut rang et des chefs d’entreprise du retail et du e-commerce pour discuter des défis et opportunités actuels du secteur et rencontrer les meilleures solutions du retail.

L’objectif de DECODE Meetings est d’aider les dirigeants présents à mettre en œuvre plus efficacement leurs projets clés. Marques, pure players, magasins, quelque soit le profil de l’invité, celui qui arrive avec une problématique doit repartir avec une solution.

DECODE Meetings est le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du retail et e-commerce.

1er avril 2020 Palais Brongniart, Paris, France Pour en savoir plus