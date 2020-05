RH: Neocase lève 6 millions d’euros pour étendre ses solutions de gestion aux ETI

Neocase, spécialisé dans les outils de gestion pour les RH, lève 6 millions d’euros auprès d’Entrepreneur Venture, avec la participation de Sofiouest et le l’investisseur historique Iris Capital.

Lancé en 2001 par Philippe Gaillard et actuellement dirigé par Didier Moscatelli, Neocase Software édite des plateformes des gestion à destination des RH. La startup parisienne propose des services permettant de numériser et d’alléger le travail du personnel RH dans les grandes entreprises. En numérisant les demandes classiques que reçoivent les RH tels que les décomptes de RTT ou encore des informations relatives aux tickets restaurants, ils ont plus de temps pour se focaliser sur la gestion des projets et des carrières, ainsi que sur les recrutements.

« Les solutions de Neocase permettent aux managers et aux responsables de la gestion des RH de passer plus de temps sur les problématiques de développement des individus et des carrières et moins sur les sujets plus transactionnels. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au développement de ces solutions en France et à l’international », commente Patrice Hutin, directeur général Délégué de Sofiouest.

Plus de 20% de croissance malgré la crise?

Si la solution d’origine de Neocase s’adresse aux structures de plus de 10 000 employés, la startup a récemment déployé une plateforme baptisée HR Ready à destination des ETI qui comptent au moins 1 500 collaborateurs. En période de crise sanitaire et économique mondiale, Neocase réaffirme l’utilité de sa plateforme de numérisation des documents, de gestion du temps partiel et des employés, qui pour beaucoup travaillent désormais à distance dans des situations personnelles spécifiques. L’entreprise poursuit ses objectifs en dépit du coronavirus et vise une croissance de plus de 20% en 2020.

La startup parisienne revendique plus de 150 clients opérant dans 180 pays, à l’instar de la Société Générale, Air France, Cap Gemini, Thales, WorldBank ou encore Peugeot-Opel. Neocase ambitionne désormais de développer ses programmes en R&D pour attirer les ETI et d’augmenter sa force de vente. Avec des bureaux à Paris, Londres, Amsterdam et Boston aux Etats-Unis, Neocase souhaite également se développer à l’international, notamment en Allemagne et en Europe de l’Est.

« Cette nouvelle levée de fonds nous permettra de répondre à une forte demande des entreprises de taille moyenne pour notre solution SaaS et d’accroître nos efforts de R&D et de vente vers de nouveaux marchés tels que la région DACH, le UK et les pays nordiques », commente Didier Moscatelli, CEO de Neocase Software.

Neocase : les données clés

Fondateur : Philippe Gaillard

Création : 2001

Siège social : La Garenne-Colombes, Ile-de-France

Secteur : HR Tech

Activité : édite des plateformes des gestion à destination des RH

Financement : 6 millions d’euros en mai 2020 auprès d’Entrepreneur Venture, avec la participation de Sofiouest et le l’investisseur historique Iris Capital.