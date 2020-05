Depuis plusieurs semaines, l’écosystème digital vit autant de bouleversements que le monde hors-ligne. Alors que la grande majorité des magasins ont fermé leurs portes et que chacun jongle avec de nouvelles contraintes, les consommateurs s’adaptent à cette nouvelle normalité et se reportent massivement sur les achats en ligne. Les e-commerçants comme l’ensemble des entreprises proposant des services en ligne ont un double défi à relever : être à l’écoute de leurs clients tout en leur assurant une expérience en ligne de qualité. Comment cerner les attentes de vos clients ? Comment conserver la confiance qu’ils vous accordent et capitaliser sur leur feedback pour leur offrir une expérience en ligne qui réponde à leurs besoins actuels, et vous permette de préparer l’après ?

Ce webinar sera présenté par: Sophie Piton, Senior CX Consultant chez Usabilla by SurveyMonkey Chadhlia Mazouz, Customer Success Manager chez Usabilla by SurveyMonkey

Online Form – [Webinar] Le feedback pour répondre aux attentes de vos clients dans une période d’instabilité – Usabilla

