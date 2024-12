Dans ce premier épisode de Road to Exit, notre nouvelle série que vous pourrez retrouver sur notre podcast WE LOVE ENTREPRENEURS, nous accueillons François-Joseph Viallon, entrepreneur et expert des cessions d’entreprises, pour non pas préparer mais faire que votre entreprise soit par nature préparée à un processus d’acquisition. Il a créé One Step Forward, qui propose un accompagnement d’un an pour aider les entrepreneurs à structurer leur entreprise en vue d’une cession dans les meilleures conditions.

Animée par Richard Menneveux, rédacteur en chef de Frenchweb.fr, nous vous donnons chaque mois rendez vous pour mieux aborder l’une des dimensions clé, finance, commercial, management, gouvernance, etc autant de sujets pour mieux vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial, en partageant des conseils concrets et des retours d’expérience de nos invités.

Listen to « Road to Exit: Une entreprise ne se « vend pas », elle « s’achète #1 » on Spreaker.