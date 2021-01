Robots logistiques: pourquoi Scallog se lance aux Etats-Unis

Si une entreprise comme Amazon a popularisé dans l’esprit collectif l’image d’entrepôts fonctionnant avec des robots logistiques, dans la réalité, la technologie n’a pas encore envahi la plupart des sites, que ce soit sur le vieux continent ou outre-Atlantique. Ainsi, aux États-Unis, «le niveau d’automatisation se situe à peu près comme en Europe à 10%. C’est principalement lié aux contraintes qui existaient sur le marché. Mais il existe des solutions nouvelles, comme Scallog, qui viennent répondre à ces principales problématiques», développe Olivier Rochet, fondateur de Scallog.

La faute notamment à des solutions trop rigides, peu évolutives et pas forcément adaptées à de plus petits entrepôts, explique ce dernier. Or, « l e contexte actuel montre à quel point on a besoin de solutions qui s’adaptent parce que l’on sait de moins en moins de quoi sera fait l’avenir », poursuit le chef d’entreprise. Elles doivent être agiles et pouvoir évoluer selon le contexte d’activité. Il y a donc aussi un marché à conquérir aux états-Unis.