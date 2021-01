[GOOD MORNING] Le numérique parviendra-t-il à sauver le secteur de la culture?

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 7h avec Joseph Postec et la rédaction de FrenchWeb pour découvrir les actualités principales du moment et une analyse par jour provenant directement de nos experts FrenchWeb.

L’actualité à retenir

L’actualité française qu’il faut avoir en tête aujourd’hui : L’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES) s’est déroulée du lundi 11 au jeudi 14 janvier. Mais le CES a pour la première fois eu lieu entièrement en ligne. Le format virtuel a découragé de nombreux adeptes: 2 000 exposants présents, contre 4 000 pour l’édition 2020 et environ 75 000 personnes inscrites contre les 100 000 attendus par les organisateurs.

La digitalisation du célèbre événement de Las Vegas ne s’est pas faite sans difficultés. « Le site internet du CES a été très critiqué et ne répondait pas aux besoins. Le format n’était pas approprié car les rencontres n’étaient pas facilitées. Microsoft est en cause car ils ont développé le site », explique à notre micro Olivier Ezratty, consultant en nouvelles technologies et auteur. Le CES 2021 a déçu ses participants à cause de son site internet inadapté et qui avait été développé par Microsoft. Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Olivier Ezratty sur Frenchweb.fr.

Le Decode de la Semaine

Nouvelle saison du Decode de la Semaine au micro de Richard Menneveux. Florence G’sell, agrégée de droit privé et professeur à l’Université de Lorraine, et Guy-Philippe Goldstein, chercheur et consultant sur les questions de cybersécurité et cyberdéfense, décryptent l’opposition de Donald Trump et des GAFA. Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, et François Véron, cofondateur de Newfund, échangent sur comment l’écosystème French Tech résiste à la crise du coronavirus. Retrouvez l’intégralité de l’épisode sur Frenchweb.fr.

« Accélérer avec le numérique »

Comme chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, chronique spéciale « Culture ».

Une récente étude du Ministère de la Culture menée auprès des Français âgés de 15 ans et plus, interrogés par le Crédoc, du 20 avril au 4 mai dernier, révèle une intensification des pratiques en amateur (musique, danse, dessin, peinture, sculpture, montage audio ou vidéo, activité scientifique ou technique) et une forte consommation de contenus culturels sur écran (vidéos en ligne et jeux vidéo) accompagnée d’un boom de l’utilisation des réseaux sociaux. L’écoute de musique et la lecture de livres ont quant à eux chuté. Fait notable, les personnes âgées de 60 ans et plus sont celles qui ont le plus augmenté leur consommation de vidéos en ligne ainsi que leur utilisation des réseaux sociaux.

Comment culture et numérique peuvent-ils aider concrètement les TPE à voir le bout du tunnel ? Xavier Renauld, Guillaume Grandin, Vincent Kriéger et Eric Avenel sont photographes, spécialistes du portrait et du reportage. lls font partie du collectif Premier Plan et ont souhaité après le premier confinement, mettre en avant les commerçants, autrement dit le métiers de ces femmes et de ces hommes à travers une série de photographies et de témoignages vidéo.

Mais aussi comment numériser son évènement avec efficacité ? Ou encore, comment renforcer sa communauté avec des évènements qui s’appuient activement sur le numérique ?

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements FrenchWeb à ne pas manquer :

les 19 et 20 janvier prochains, CyberCité organise 2 journées de webinars sut le thème du seo comme levier de croissance digitale;

le 20 janvier, sur FrenchWeb.fr, Richard Mennveux, fondateur de Frenchweb animera le Webinar: Comment choisir votre agence RP ?

L’ensemble des événements est à retrouver ici.

La Tech recrute

En termes d’offres d’emploi, la Tech recrute :

Frenchweb recherche un Commercial Junior pour accompagner son développement pour les nouveaux projets de 2021;

Covéa recherche un responsable d’application Solution SI Data;

EQS recherche un Saas Account Manager.

Découvrez le reste des offres dans la rubrique emploi.