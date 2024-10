Rodolphe Belmer donne un coup d’accélérateur à TF1+, l’offre de streaming du groupe TF1

Le streaming c’est un sujet que Rodolphe Belmer connait bien. Alors qu’il était numéro 2 de Canal Plus, il avait proposé en 2013 de faire l’acquisition de Netflix dont le virage de la location de DVD vers le streaming commencait à rencontrer son public. A l’époque Bertrand Meheux avait retoqué l’idée d’un simple « Netflix ? Je n’y crois pas”. Aujourd’hui à la tête du groupe TF1, c’est un virage qu’il ne compte par rater, en témoigne TF1+ lancé en début d’année.

A la différence de l’époque où la publicité n’avait aucune place sur les plateforme de streaming, TF1+ s’inscrit dans un contexte de mutation rapide des habitudes de consommation des médias et des attentes des annonceurs, marquées par une demande croissante pour des offres publicitaires intégrées, data-driven, et interactives. Cela tombe bien, la publicité c’est le coeur de l’ADN du groupe audiovisuel. Avec TF1+, Rodolphe Belmer entend le positionner comme un acteur clé du streaming et offrir aux annonceurs une couverture publicitaire complète à chaque étape du cycle de vie du consommateur.

Des innovations publicitaires intégrées et orientées data

L’un des principaux axes de développement de TF1+ repose sur sa capacité à proposer des formats publicitaires innovants, adaptés à l’ère du streaming. Parmi ces formats, on retrouve notamment :

Cover+ : un format premium qui permet d’intégrer une bannière directement sur la page d’accueil.

: un format premium qui permet d’intégrer une bannière directement sur la page d’accueil. Playable Ads : une expérience publicitaire interactive favorisant l’engagement des utilisateurs via des mini-jeux.

: une expérience publicitaire interactive favorisant l’engagement des utilisateurs via des mini-jeux. Shoppable Ads : un format permettant de faciliter l’acte d’achat sans interrompre le visionnage des contenus sur TF1+.

Ces innovations sont soutenues par une infrastructure technologique, centrée sur la data. Le Graph, développé en collaboration avec Snowflake, permet d’enrichir et de qualifier finement les audiences. Il intègre les données de 25 millions de profils, activables selon 100 critères de ciblage, et offre ainsi la granularité nécessaire aux campagnes publicitaires.

Une stratégie de full-funnel pour couvrir l’ensemble du cycle de vie des consommateurs

Avec TF1+, le groupe TF1 se positionne sur un modèle full-funnel, qui couvre l’intégralité du parcours consommateur, de la notoriété jusqu’à la conversion. Cela permet aux annonceurs de déployer des campagnes publicitaires à plusieurs niveaux, en travaillant autant sur la notoriété de la marque que sur l’optimisation de la conversion.

Ce modèle est renforcé par des bilans de campagne enrichis, accessibles via un tableau de bord centralisé sur le Graph. Ces bilans incluent des KPIs tels que la couverture dédupliquée, une mesure systématique de l’attention, et histoire d’être de donner une dimension RSE à son offre, intègrent une évaluation du bilan carbone des campagnes. TF1+ propose également une approche du co viewing, permettant de suivre et d’optimiser les contacts supplémentaires générés lors d’une écoute conjointe.

Une audience en pleine croissance et des objectifs clairs

Depuis son lancement, TF1+ a rapidement gagné en popularité avec 33 millions de streamers mensuels et plus de 800 millions d’heures visionnées depuis janvier 2024. Le groupe a généré un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros au premier semestre 2024, représentant une croissance de 40,4% par rapport à l’année précédente. Ce qui peut paraitre peu au regard des 511 millions d’euros de chiffres d’affaires du groupe, mais a le mérite de rendre significatif la contribution de l’offre aux résultats d’un groupe très drivé par ses résultats financiers, cotation en bourse oblige.

TF1+ bénéficie de son ancrage historique dans la télévision, tout en s’adaptant aux nouveaux modes de consommation. La plateforme mise sur une offre premium et brandsafe, avec des contenus populaires et familiaux, et sur l’introduction de fonctionnalités personnalisées telles que Synchro, permettant des recommandations de visionnage entre amis, et Top Chrono, qui propose des résumés d’événements sportifs.

Des perspectives de croissance à l’international

Afin d’accroître sa présence, le groupe TF1 vise à élargir la distribution de TF1+ à l’espace francophone, tout en poursuivant une stratégie d’agrégation de contenus d’éditeurs tiers pour enrichir son catalogue. En parallèle, TF1 a noué des partenariats technologiques avec des acteurs majeurs tels que FreeWheel et Magnite, afin de maximiser l’achat programmatique sur tous les formats publicitaires dès 2025.

TF1+ marque une étape importante dans la transformation digitale du groupe TF1, avec des ambitions très affirmées. Un choix qui parait évident aujourd’hui mais dont l’exécution n’est pas simple, c’est là tout le challenge que doivent relever les équipes techniques et commerciales de TF1, mais avec un tel sponsor elles ont le vent en poupe!