Gouvernement Barnier : quelle place doit on donner au numérique en France?

Pour démarrer cette saison automnale, nous allons aborder un sujet d’actualité majeur : la composition du nouveau gouvernement et la place qui est accordée au numérique

Pour nous éclairer sur ces enjeux, nous accueillons deux invités: Maya Noël, Directrice Générale de France Digitale, acteur incontournable de l’écosystème tech français qui représente plus de 2000 startups et investisseurs. A ses côtés, nous recevons Frédéric Filloux, journaliste et entrepreneur, dont vous pouvez retrouver chaque semaine les analyses dans sa newsletter baptisée épisodiques.

Ces décisions sont réellement à la hauteur des enjeux auxquels la France est confrontée, et quelles orientations doivent être prises pour que le numérique devienne un levier fort de transformation et source d’économie afin de contribuer à la réduction des déficits budgetaires? Réponses dans ce nouveau numéro.



