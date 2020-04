Russie: « Le ralentissement du business est plus récent et moins marqué qu’en France »

Guillaume Le Roy, fondateur de TrackAd, start-up de marketing prédictif, à la fois présent à Paris et à Moscou, met en avant les différences de gestion entre la France et la Russie.

« Le ralentissement du business est plus récent et moins marqué qu’en France. Nos clients sont essentiellement des e-commerçants. En France, les courbes de vente ont chuté très rapidement. En Russie, nos clients ont des courbes de ventes qui sont parfois même en croissance. Une des raisons est que de de nombreuses plateformes logistiques ne fonctionnent plus en France ce qui rend compliqué les livraisons alors qu’en Russie le service est toujours assuré ce qui permet aux acteurs de pouvoir assurer les commandes », met en avant Guillaume Le Roy, fondateur de TrackAd.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guillaume Le Roy, cofondateur de TrackAd :

