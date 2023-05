Saas.group rachète Beekast pour se renforcer sur le marché français

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Saas.group, une entreprise spécialisée dans l’acquisition de startups prometteuses dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), a annoncé récemment l’acquisition de Beekast, une plateforme collaborative française dans l’organisation et le suivi de réunions, d’événements et de sessions de formation. Cette acquisition vise à renforcer la présence de Saas.group sur le marché français.

Fondée en 2015 par Yassine Chabli, Beekast revendique plus d’un million d’utilisateurs actifs et plus de 1000 entreprises clientes. « Après avoir atteint 1 million d’utilisateurs actifs et plus de 1000 entreprises clientes, il est temps pour nous de faire passer Beekast à la vitesse supérieure. Je suis convaincu que Saas.group peut nous apporter les ressources dont nous avons besoin pour améliorer notre produit et faire avancer Beekast », commente Yassine Chabli, fondateur de Beekast.

Saas.group a acquis quatorze entreprises à ce jour, dont Beekast, Crosstalent, Tower, Rewardful, Prerender, Juicer, Seobility, et d’autres. Avec plus de 180 employés répartis dans 20 pays, la société propose des produits dans les secteurs verticaux des ventes et du marketing, des ressources humaines, des outils de développement et du commerce électronique.

Après l’acquisition, Beekast continuera d’être une entreprise française indépendante, renforçant ainsi la présence de Saas.group sur le marché français. Les données des clients et des utilisateurs resteront dans les mêmes centres de données européens.