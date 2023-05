Elon Musk vs les medias / ChatGPTxMicrosoft / Be RealPeople / …

Musk vs Les medias, un nouveau coup de poker d’Elon ?

Elon Musk provoque encore la surprise en menacant de transférer le compte Twitter de NPR (@NPR) à un nouvel utilisateur. Les responsables de nombreux media en sont tombés de leur chaise. Et pour cause, beaucoup d’entres eux cumulent des centaines de milliers voire des millions de followers, autant de trafic et de possibilité de monétisation qui pourraient être perdus.

« Alors, NPR va-t-elle recommencer à poster sur Twitter, ou devrions-nous réattribuer @NPR à une autre entreprise ? » Selon les conditions de Twitter, l’inactivité d’un compte dépend de la connexion, pas des tweets.

Cette menace intervient dans un contexte difficile pour les médias et les réseaux sociaux. Selon Emily Bell, professeure à la Columbia Journalism School, la situation actuelle pourrait annoncer un repli rapide des organisations médiatiques et des marques sur Twitter, face au risque d’usurpation d’identité et de réputation écornée. C’est sans aucun doute la même analyse que partage le patron de Twitter qui n’a aucun intérêt à voir partir ces partenaires.

Réponse dans quelques heures.

ChatGPT Pro par Microsoft : la sécurité des données comme atout majeur

Microsoft envisage de commercialiser une version de ChatGPT fonctionnant sur des serveurs cloud dédiés, assurant ainsi une séparation des données entre les clients. Cette solution attrayante vise à garantir la confidentialité des informations. Cependant, il faut noter que cette qualité a un coût : le produit pourrait être jusqu’à dix fois plus onéreux que la version standard de ChatGPT.

Plusieurs clients, majoritairement issus du secteur financier, expérimentent déjà ce produit. Les équipes commerciales de Microsoft ont été sollicitées par des institutions financières et des prestataires de soins de santé pour obtenir des informations sur cette offre à venir.

Par ailleurs, OpenAI a récemment fourni un service ChatGPT privé à la banque d’investissement Morgan Stanley, sans l’intervention de Microsoft. La banque a choisi d’utiliser des serveurs dédiés avec le modèle GPT-4 d’OpenAI, alimentés par des centaines de milliers de documents de recherche, pour concevoir un chatbot destiné à un usage interne.

L’IA ou le dernier FOMO:

La start-up spécialisée en intelligence artificielle basée à Toronto, Cohere, est sur le point de sécuriser 250 millions de dollars de financement supplémentaire auprès d’investisseurs tels que Nvidia et Salesforce. Ce tour de financement donnerait à Cohere une valorisation post-financement d’environ 2 milliards de dollars.

L’investissement est mené par le fonds de capital-risque canadien Inovia Capital, avec la participation d’Index Ventures. Tiger Global, le fonds d’investissement axé sur la technologie qui a dirigé la série B de 125 millions de dollars de Cohere l’année dernière, ne participerait pas au tour actuel.

De son coté Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, et Mustafa Suleyman, chercheur fondateur du laboratoire DeepMind de Google, ont lancé Pi, un générateur de texte similaire à ChatGPT, via à leur start-up, Inflection AI. Ils rejoignent ainsi la compétition pour développer des chatbots basés sur l’intelligence artificielle générative, popularisée par le succès de ChatGPT d’OpenAI.

Pi, propulsé par la technologie d’Inflection AI, privilégie les conversations humaines avec une intelligence émotionnelle élevée. Bien que son champ d’application soit plus restreint que ChatGPT, Google’s Bard ou Microsoft’s Bing chatbot, Pi excelle dans la conduite de conversations ”détendues, informatives et bienveillantes”.

BeReal lance RealPeople : une nouvelle fonctionnalité pour se rapprocher des célébrités

BeReal, l’application de partage de photos, créée par Alexis Barreyat et Kévin Perreau, lance une nouvelle fonctionnalité appelée RealPeople, offrant une chronologie soigneusement sélectionnée des « personnes les plus intéressantes du monde », notamment des athlètes, des artistes, des militants et d’autres utilisateurs notables. Cette fonctionnalité intervient quelques jours après avoir permis aux utilisateurs de publier plusieurs fois par jour.

Les personnes présentées dans la chronologie RealPeople seront invitées à prendre instantanément un instantané de leur vie avec les caméras avant et arrière de leur téléphone lorsqu’une notification leur sera envoyée au cours de la journée. Selon BeReal, cela permet d’offrir des « aperçus réels et non filtrés » de la vie quotidienne de personnalités telles que la star du tennis Coco Gauff et les chanteurs Tinashe et Danny Ocean.

La société a souligné dans un article de blog que RealPeople ne cherche pas à influencer, accumuler des likes ou des commentaires, ni à promouvoir des marques. L’objectif est de montrer que nous sommes tous plus semblables que nous ne le pensons. Pour l’instant, les utilisateurs peuvent réagir à une publication RealPeople avec un emoji, la masquer ou la signaler, et d’autres moyens d’interaction sont en préparation.

RealPeople sera d’abord disponible au Royaume-Uni avant d’être proposée plus largement. BeReal a connu un essor en 2022, mais certains observateurs estiment que la société n’a pas su exploiter rapidement cet élan. L’entreprise a déclaré que l’année dernière visait principalement à stabiliser le service face à un afflux important d’utilisateurs et a réfuté les affirmations selon lesquelles le nombre d’utilisateurs aurait chuté ces derniers mois. Afin de maintenir l’engagement des utilisateurs, BeReal commence enfin à déployer de nouvelles fonctionnalités, ce qu’elle n’a pas pu faire avant que de plus grands concurrents ne commencent à la copier.

