Une « salle immersive » entraîne dirigeants et militaires aux cyberattaques

Un écran géant qui déroule une cyberattaque et des sièges dont les capteurs biométriques analysent les réactions: des dirigeants et des militaires sont entraînés à gérer des catastrophes fictives dans une « salle immersive », pour se familiariser avec ces crises d’un nouveau genre.

Conçue par le groupe de formation Galileo et opérée par des militaires, cette salle installée au Campus Cyber de La Défense (ouest de Paris) a ouvert le 20 avril et s’adresse aux membres des comités de direction des grandes entreprises françaises et à l’armée, pour tester la capacité de leurs cadres à prendre les bonnes décisions sous la pression.

« Nous avons sept scenarii », explique Olivier Feix, responsable cyber chez Galileo. « Par exemple, des hackers qui piratent une société d’adduction d’eau dans un pays fictif. La distribution d’eau est bloquée, ce qui déclenche des émeutes ».

Parmi les premiers à avoir testé la salle: le ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, et le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

« Nous pouvons envoyer quinze ou vingt attaques successives », explique M. Feix. Les stagiaires, répartis en petits groupes, doivent mettre en pratique des techniques apprises quelques heures plus tôt, malgré le stress d’alarmes sonores et visuelles.

« Nous ne testons pas les capacités techniques mais le savoir-être, les +soft skills+. Des capteurs analysent les émotions de leur visage ou leur force de frappe du clavier, avec l’aide d’une IA qui leur envoie des messages adaptés à leur profil psychologique », déroule-t-il.

Ainsi, quelqu’un qui a une tendance à la colère recevra des messages pour l’énerver, « pour voir s’il finit par frapper sur la mauvaise touche ».

Quelle décision prendre en premier lieu ? Qui prévenir ? Quels systèmes doivent être surveillés ? Comment gérer le flot d’informations sous une pression grandissante ? L’exercice cherche à montrer que les cyberattaques peuvent toucher des domaines auxquels on ne s’attend pas, détaille le responsable de Galileo

« On voit dans des organisations victimes d’attaques des équipes hagardes parce que tous leurs ordinateurs sont bloqués », souligne-t-il.

Pour mieux faire prendre conscience de la réalité de ces menaces, d’autres acteurs de la cybersécurité ont eux aussi commencé à utiliser des jeux de simulations immersives, comme IBM qui organise pour ses clients des simulations en temps réel dans deux salles « Security Command Center » à Boston et à Bangalore.