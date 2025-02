SailPoint prépare son retour en bourse sous l’impulsion de Thoma Bravo

SailPoint signe son grand retour en bourse avec une valorisation cible de 11,5 milliards de dollars

SailPoint, spécialiste de la cybersécurité et de la gestion des identités, prépare son retour en bourse après plus de deux ans passés sous la propriété du fonds de private equity Thoma Bravo. La société vise une valorisation allant jusqu’à 11,5 milliards de dollars lors de son introduction sur le Nasdaq sous le symbole SAIL. Cette opération, qui pourrait lever 1,05 milliard de dollars, représente le premier grand test du marché des IPOs technologiques en 2025.

Cybersécurité : une opportunité qui séduit les marchés

Le secteur de la cybersécurité bénéficie d’une dynamique favorable, portée par la recrudescence des cyberattaques, exacerbées par l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle par des acteurs malveillants. L’essor de cette menace stimule la demande pour les solutions de gestion des identités et des accès, domaine dans lequel SailPoint s’impose face à des concurrents tels qu’IBM, Microsoft, Oracle, CyberArk, Okta et One Identity.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

À l’image de Rubrik, dont l’action a plus que doublé depuis son introduction en bourse l’an dernier, SailPoint pourrait bénéficier de cet engouement pour la cybersécurité. Ses clients comptent des entreprises de premier plan comme PACCAR, Nelnet et la chaîne britannique ASDA.

Une évolution stratégique menée par Thoma Bravo

Thoma Bravo, qui gère environ 166 milliards de dollars d’actifs, connaît bien SailPoint. Le fonds l’avait déjà acquise en 2014, avant de la conduire à une première IPO en 2017. Après avoir cédé ses parts en 2018, Thoma Bravo a racheté SailPoint en 2022 pour 6,9 milliards de dollars. Depuis, l’entreprise a achevé sa transition vers un modèle 100 % SaaS, une transformation qui renforce son attractivité.

Thoma Bravo conservera environ 88,5 % du capital après l’opération. Les fonds levés seront en partie utilisés pour rembourser la dette.