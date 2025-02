IA militaire : Google renonce à ses principes / Deel en route vers une IPO ? / Bouygues accélère avec AWS

Deel atteint un run rate de 800 millions de dollars et restructure son capital

Deel, spécialiste de la gestion des ressources humaines et de la paie pour les entreprises internationales, annonce avoir atteint un run rate de 800 millions de dollars, enregistrant une croissance de 70 % sur un an. Contrairement aux précédentes communications, ce chiffre ne correspond pas à un revenu annuel récurrent (ARR), mais à un indicateur de performance basé sur le volume d’activité en rythme annualisé.

Rentable depuis plus de deux ans, Deel poursuit son expansion sur le marché des solutions RH intégrées, renforçant son positionnement auprès des grandes entreprises. Parallèlement, General Catalyst et un investisseur souverain non identifié ont acquis près de 300 millions de dollars d’actions secondaires auprès d’investisseurs historiques. Cette transaction ne constitue pas une levée de fonds, mais une reconfiguration du capital de l’entreprise.

Fondée en 2019 par le franco-israélien Alex Bouaziz et issue de Y Combinator, Deel renforce sa gouvernance avec l’arrivée de Francis deSouza, ex-CEO d’Illumina et ancien administrateur de Disney, et de Todd Ford, président et CFO de Coupa Software. Un faisceau d’indices présageant d’une potentielle introduction en bourse dans les mois à venir.

Google a officiellement levé l’interdiction qu’il s’était imposée depuis 2018 de développer des technologies d’intelligence artificielle pour des usages militaires et de surveillance. Cette décision, justifiée par la nécessité pour les démocraties de maintenir leur avance technologique, marque un tournant stratégique pour l’entreprise. Alors que Microsoft et Amazon collaborent déjà avec le Pentagone, Google rejoint la compétition sur le marché en forte croissance de l’IA de défense

Alphabet a publié des résultats contrastés pour son quatrième trimestre 2024. Google Cloud a généré 11,96 milliards de dollars, en dessous des 12,19 milliards attendus, malgré une croissance annuelle de 30 %. L’entreprise reconnaît être en tension d’offre, freinant l’adoption de ses services d’IA. Pendant ce temps, Microsoft Azure capitalise sur son alliance avec OpenAI, et AWS mise sur l’ouverture aux modèles tiers, consolidant leur avance. Pour combler l’écart, Alphabet prévoit 75 milliards de dollars d’investissements en 2025, mais les marchés restent prudents : l’action a chuté de 9 % en post-marché.

France Travail s’associe à Mistral AI pour une IA au service de l’emploi France Travail et Mistral AI ont officialisé un partenariat stratégique visant à optimiser l’accompagnement des demandeurs d’emploi et à améliorer le quotidien des agents. Annoncée en présence de Clara Chappaz, Astrid Panosyan-Bouvet et de Laurent Marcangeli, cette collaboration repose sur des outils d’intelligence artificielle conçus pour fluidifier les démarches administratives et renforcer l’efficacité des services publics. Parmi les solutions déployées, ChatFT assiste les agents dans la navigation documentaire afin d’apporter des réponses précises aux usagers. MatchFT, quant à lui, optimise l’adéquation entre les offres et les candidats, renforçant ainsi l’efficacité du placement professionnel. Enfin le dispositif de formation à l’intelligence artificielle aurait déjà sensibilisé près de 10 000 agents et demandeurs d’emploi.

Bouygues accélère avec AWS

N’en déplaise aux acteurs du cloud français, Bouygues et Amazon Web Services (AWS) ont signé un partenariat stratégique pour renforcer l’adoption du cloud et de l’IA au sein des filiales du groupe. L’accord, annoncé le 4 février, vise à optimiser les opérations d’Equans, Bouygues Telecom et TF1, notamment via des solutions IA et cloud pour l’énergie, les services et les médias. TF1 exploitera AWS pour améliorer le streaming sur sa plateforme TF1+ et accélérer la production numérique.

Wandercraft, spécialiste de la robotique d’assistance fonctionnelle, annonce le lancement d’un essai clinique aux États-Unis pour tester son Personal Exoskeleton, premier exosquelette auto-équilibré conçu pour un usage personnel. Destiné aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), cet essai vise à démontrer son efficacité pour une marche autonome sans béquilles, une avancée inédite dans la mobilité assistée.

SailPoint, spécialiste de la cybersécurité, prépare son retour en bourse avec une valorisation cible de 11,5 milliards de dollars. L’entreprise et son actionnaire Thoma Bravo comptent lever 1,05 milliard de dollars via la vente de 50 millions d’actions sur le Nasdaq.

Cette IPO marque le premier grand test du marché des introductions en bourse technologiques en 2025

Dans cette nouvelle édition du CLUB FRENCHWEB, nous recevons Jean-Baptiste Kempf, figure incontournable du logiciel libre, président de VLC et depuis 1 an CTO de Scaleway. L’occasion de revenir sur l’incroyable aventure de VLC, « le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable » selon ses propres mots. C’est à l’aune de cette expérience qu’il nous partage son analyse des modèles open source.

A quelques jours du sommet de l’action pour l’IA, nous abordons sans concession la position technologique française. S’il reconnait qu' »Aucun acteur français ou européen n’a encore atteint l’échelle d’un hyperscaler « , « Il est absurde que des entreprises comme EDF signent des contrats de plusieurs centaines de millions avec AWS. Ce manque de patriotisme économique affaiblit notre indépendance numérique. »

Bill Gates publie “Source Code”, un retour sur ses débuts avant Microsoft

Alors qu’il s’apprête à fêter ses 70 ans, Bill Gates dévoile Source Code: My Beginnings, premier volet d’une trilogie autobiographique. Ce récit introspectif retrace son enfance, son éveil à l’informatique et la genèse de Microsoft. Il y évoque ses difficultés sociales, son obsession pour la programmation et la disparition tragique de son meilleur ami Kent Evans, qui l’a profondément marqué. Le livre s’achève en 1979, alors que Gates quitte Harvard et installe Microsoft à Seattle. Décrit comme “monomaniaque” dans sa quête technologique, il revient également sur sa rivalité avec Steve Jobs et sur l’intelligence artificielle. Les prochains volumes de sa trilogie, attendus d’ici 2027, seront consacrés à son ascension et ses engagements philanthropiques.

Les 6 et 7 février 2025, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise une conférence internationale intitulée « AI, Science, and Society » sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau. Cet événement réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts pour discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Parmi les intervenants figurent des personnalités de renom telles que Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), Yann Le Cun (Courant Institute/Meta FAIR) et Bernhard Schölkopf (Max Planck Institute). La conférence servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris.

