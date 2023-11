SAM ALTAM viré via Google Meet de son poste de CEO d’OPEN.AI

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le coup est parti des mains de Ilya Sutskever, co fondateur et scientifique en chef d’OPEN AI, qui a réuni autour de lui les voix nécessaires pour renvoyer Sam Altman de son poste de CEO. le conseil d’administration d’OpenAI a annoncé que le départ d’Altman était effectif immédiatement, sans fournir de détail en dehors d’évoquer un « manque de franchise ».

“Le départ de M. Altman fait suite à un processus d’examen délibératif par le conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas constamment franc dans ses communications avec le conseil, entravant ainsi sa capacité à exercer ses responsabilités. Le conseil n’a plus confiance en sa capacité à continuer de diriger OpenAI.”

Cette décision concerne également le co fondateur et directeur technique d’OPEN AI, Greg BROCKMAN, de son poste de Président.

Cette annonce intervient deux jours après que Sam ALTMAN ait annoncé mettre le pied sur le frein des inscriptions à ChatGPT Plus. De nouveaux abonnés qui auraient été un coût supplémentaire à l’entreprise. Un exemple d’impact financier qui peut illustrer des points de crispation concernant la gérance de l’entreprise. Le conseil d’administration aurait manqué de visibilité sur la réalité des dépenses engagées et des investissement nécessaires pour faire face au succès de l’entreprise. C’est ce qui ressort des explications laconiques publiées lors de son éviction vendredi 17 novembre.

D’autres explications viennent nourrir ce départ précipités souvent associé à des cas de malversations ce qui n’est pas évoqué dans le cas d’espèce.

Selon diverses sources les ambitions de Sam ALTMAN auraient joué un role significatif dans les dissensions avec son co fondateur. Ilya SUTSKEVER. Notamment des projets externes à Open AI promus par Sam ALTMAN lors de leurs levés de fonds, à l’instar d’une startup pour créer des puces concurrentes à celles de NVIDIA ou le projet avec Jonathan YVES, l’ex designer d’APPLE, avec lequel il souhaitait créer un nouveau produit, et entreprise pour laquelle il a engagé des négociations avec le Président de SOFTBANK, Masayoshi SON.

Sam ALTMAN est un habitué du pilotage de nombreux projets en simultané et a développé parallèlement YCombinator et la création d’OPEN AI, et a participé au financement de nombreuses sociétés ou startups, à l’instar de NEURALINK (2021), REDDIT (board member jusqu’en 2022), HELION ENERGY (2021), RETRO BIOSCIENCES (2022), HERMEUS (2022)…

Autre rumeur, serait une offre d’acquisition par MICROSOFT que Sam ALTMAN aurait refusé sans consulter le conseil d’administration. Spéculation ou réalité nul ne sait, tant les discussions qui alimentent le débat autour de ce limogeage sont vives dans l’ecosystème tech américain.

La seule certitude est que Microsoft l’un des principaux investisseurs de l’entreprise a été informé à la dernière minute du limogeage des deux dirigeants.

Sam ALTMAN et Greg BROCKMAN auront appris leur renvoi via GOOGLE Meet 30 minutes avant que l’annonce soit faite publiquement. Les salariés d’OPEN AI ont découvert l’information dans la presse.

Enfin, Mira Murati, la CTO d’OPEN AI est promue CEO par interim par le conseil d’administration

Pour sa part, Sam ALTMAN a conclu la journée par un tweet tout aussi laconique que l’explication de son éviction:

if i start going off, the openai board should go after me for the full value of my shares — Sam Altman (@sama) November 18, 20230

Qui sont les membres du board d’OPEN AI

Adam D’Angelo, PDG du site de réponses Quora. Adam D’Angelo a rejoint OpenAI en avril 2018. Avant de diriger Quora, il a été un acteur clé chez Facebook, où il a occupé le poste de directeur technique. D’Angelo est reconnu pour ses contributions significatives dans le domaine de l’intelligence artificielle et du développement technologique. Sa position vis-à-vis du départ d’Altman n’est pas explicitement connue, mais il soutient la structure à profit limité d’OpenAI et son contrôle à but non lucratif.

Tasha McCauley a commencé son rôle à la RAND Corporation en 2023. Elle a co-fondé Fellow Robots et GeoSim Systems, montrant une expertise dans le domaine de la technologie et de l’innovation. Elle a également servi comme directrice d’un laboratoire d’innovation à Singularity University. Elle et son mari, Joseph Gordon-Levitt, ont signé les Principes d’Asilomar sur l’IA.

Ilya Sutskever, Co-fondateur d’OpenAI, scientifique en chef. Avant de rejoindre OpenAI, Sutskever a obtenu un doctorat en informatique de l’Université de Toronto et a travaillé en tant que scientifique de recherche chez Google. Il a co-fondé DNNResearch et a été co-auteur d’un document important sur les réseaux neuronaux avec le célèbre universitaire en IA Geoffrey Hinton. Sutskever a également joué un rôle clé dans le projet AlphaGo.

Helen Toner est la Directrice de la stratégie et des subventions de recherche fondamentale au Centre pour la Sécurité et la Technologie Émergente (CSET) de Georgetown. Avant de rejoindre le CSET, Toner a vécu à Pékin pour étudier l’écosystème de l’IA chinois. Elle a co-écrit un essai pour Foreign Affairs sur « L’illusion de la puissance de l’IA chinoise », qui s’oppose aux témoignages d’Altman au Sénat américain concernant la réglementation de l’IA.

Anciens Directeurs du Conseil (non impliqués dans le licenciement d’Altman) :