Malgré la crise, SAP dévoile un bénéfice plus important que prévu au second trimestre

L’éditeur de logiciels allemand SAP, en plein essor dans l’informatique dématérialisée (cloud), a annoncé un bénéfice au deuxième trimestre étonnamment élevé malgré la crise du coronavirus, lui permettant de conserver ses objectifs annuels.

Un bénéfice en hausse de 8%

Le groupe de Walldorf a dégagé un bénéfice d’exploitation (Ebit) hors normes comptables IFRS d’1,96 milliard d’euros, en hausse annuelle de 8%, selon de premiers résultats préliminaires publiés mercredi soir, en avance sur le calendrier. Les analystes sondés par Factset l’avaient estimé à 1,84 milliard d’euros. « Notre réaction rapide à la crise sur le plan des coûts a favorisé une forte augmentation du bénéfice d’exploitation et de la marge« , selon le directeur financier Luka Mucic, cité dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires a également augmenté de 2% sur un an, à 6,74 milliards d’euros, quand Factset le voyait en stagnation, et ce grâce à un fort rebond de l’activité en Asie, suite à un premier trimestre déprimé par la pandémie. Le moteur de la croissance est venu une fois de plus de l’informatique dématérialisée, le cloud, qui a progressé de plus de 20% à 2,04 milliards

d’euros.

Confirmation des prévisions annuelles

Le recul des recettes tirées des licences de logiciels (-18% sur un an) a été lui bien inférieur à celui constaté un an auparavant, ajoute le groupe. SAP a confirmé ses prévisions annuelles, qu’il avait dû cependant abaisser

après le premier trimestre en plein éclatement de la crise du coronavirus. Pour 2020, le rival de l’américain Oracle vise toujours un résultat opérationnel compris entre 8,1 et 8,7 milliards d’euros, et le chiffre d’affaires devrait lui se situer entre 27,8 et 28,5 milliards d’euros. SAP présentera les résultats détaillés le 27 juillet.