Sarbacane: une suite marketing intelligente pour répondre aux besoins de toutes les entreprises

Le marché mondial du marketing par email a connu une croissance exponentielle ces dernières années et devrait continuer à croître dans les années à venir. En effet, selon les prévisions, le marché devrait atteindre les 17,9 milliards de dollars d’ici 2027. C’est dans ce contexte que Sarbacane, spécialiste de l’emailing, du SMS et de l’automation, vient de lancer une nouvelle version de son logiciel qui prend la forme d’une suite marketing.

« De manière générale, il y a eu un gros changement au niveau de la maturité du canal et des utilisateurs », explique Paul de Fombelle, Directeur Général de Sarbacane et du Groupe Positive. « Nous sommes passés d’un marché à évangéliser à un marché d’équipement puis à un marché équipé, à maturité, qui cherche l’excellence. »

Retrouvez l’interview de Paul de Fombelle, Directeur Général Sarbacane & Groupe Positive:

Sarbacane s’est adapté en plaçant l’emailing au centre des interactions et en proposant une suite qui intègre les interactions sur tous les canaux de communication. « Sarbacane devient aujourd’hui une suite de produits, qui répond à des besoins très variés ».

Si la suite s’adresse à tous les segments (TPE, petits e-commerçants, startups) elle se concentre notamment sur les PME plus mûres et les grands comptes. L’entreprise va répondre de façon différenciée selon la complexité et le besoin d’accompagnement. « Nous adressons donc aussi bien le marché des PME et ses dizaines de milliers de clients potentiels en Europe, que les quelques centaines de grands comptes », poursuit Paul de Fombelle.

Des ambitions fortes

Avec cette nouvelle suite marketing, Sarbacane souhaite renforcer sa position sur le marché, en répondant aux besoins variés des entreprises de toutes tailles et en contribuant à l’adoption de briques complémentaires par les utilisateurs. L’entreprise accompagne déjà plus de 8 000 entreprises françaises dans leur communication digitale et cette nouvelle suite devrait contribuer à sa croissance.

Enfin, il convient de noter que le groupe Positive, auquel appartient Sarbacane, est spécialisé dans le marketing digital des entreprises et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires entre 35 et 40 millions d’euros en 2023. L’entreprise compte environ 200 collaborateurs répartis en France et en Europe. Toutes les données du groupe sont hébergées en France et bénéficient d’une équipe juridique et RGPD de 3 personnes à plein temps.

