GOOD MORNING FRENCHWEB: Cleyrop / Thierry Breton / Airbnb / Binance

Le commissaire Thierry Breton a annoncé que l’Union européenne prévoit de soumettre Twitter et d’autres entreprises à un test de résistance volontaire en juin afin de mesurer leur conformité à la Digital Services Act (DSA, loi sur les services numériques).

Ca s’en va et ça revient, META met à jour sa politique pour exiger que les employés affectés à un bureau commencent à venir trois jours par semaine à partir du 5 septembre ; les travailleurs à distance sont exemptés.

APPLE a annoncé ses ambitieux projets d’ouverture, de relocalisation ou de rénovation de 53 magasins dans le monde d’ici 2027. Cette initiative stratégique comprend l’ouverture de 15 nouveaux magasins dans la région Asie-Pacifique.

Le département de la Défense des États-Unis a confirmé qu’il achètera des terminaux et des services STARLINK de SpaceX pour les forces armées ukrainiennes. Cette décision intervient après un différend financier entre le département de la Défense et SpaceX concernant le financement de ce projet.

AIRBNB a porté plainte contre la ville de New York au sujet d’une nouvelle loi que la société qualifie de « interdiction de facto des locations de courte durée ». La ville prévoit de faire respecter cette loi à partir de juillet 2023.

Selon Airbnb, la nouvelle loi adoptée par la ville de New York constitue une mesure disproportionnée et injuste qui restreint considérablement les activités de location à court terme. La loi exige que les hôtes fournissent des informations détaillées sur les locations et interdit les locations de moins de 30 jours dans les immeubles à multiple résidence, à moins que l’hôte ne réside également dans l’unité pendant la location.

BINANCE, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies, prévoit de retirer de sa liste 12 cryptomonnaies axées sur la vie privée, dont Zcash (ZEC) et Monero (XMR), dans certains pays européens. Le retrait est prévu pour le 26 juin et affectera les clients résidant en France, en Italie, en Pologne et en Espagne. Binance justifie cette décision par ses « processus de conformité en cours ».

Connaissez vous SEISMIC, la solution qui veut donner à vos commerciaux les contenus pertinents pour leur relation client

Le «sales enablement» est probablement un terme que vous n’avez jamais entendu ou très peu. Pourtant, ce concept se propage dans les équipes commerciales du monde entier. Le Sales Enablement est une approche marketing qui vise à fournir aux équipes commerciales les ressources, les outils, les informations et les formations nécessaires pour améliorer leur productivité, leur efficacité et leur performance.

Pour en parler, je reçois Romain Franczia, VP SEMEA de SEISMIC

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

Microsoft a accepté de dépenser potentiellement des milliards de dollars sur plusieurs années pour l’infrastructure de cloud computing de la start-up COREWEAVE, qui a annoncé mercredi avoir levé 200 millions de dollars, seulement un mois après avoir atteint une valorisation de 2 milliards de dollars.

Au premier trimestre, DELL a enregistré une baisse de 20 % de son chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 20,92 milliards de dollars, comparé à une estimation de 20,12 milliards de dollars. Les revenus de la division Solutions clients ont connu une baisse de 23 % par rapport à l’année précédente, s’élevant à 11,98 milliards de dollars, par rapport à une estimation de 11,41 milliards de dollars. Le bénéfice net de Dell a également connu une baisse de 46 % par rapport à l’année précédente, atteignant 578 millions de dollars.

Rémi Bardoux après avoir accompagné Lydia, bascule chez EDENRED comme product advisor

après avoir accompagné Lydia, bascule chez EDENRED comme product advisor Thomas Rousson rejoint les équipes commerciales de FIGMA

