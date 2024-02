Scénario de sortie, comment rendre sa startup bankable? avec Stéphanie Hospital, Julien Coulon, et Francois Joseph Viallon.

La cession d’entreprise est un tournant stratégique majeur, marquant souvent le couronnement des efforts d’un entrepreneur ou l’ouverture vers de nouvelles opportunités de croissance. Que ce soit pour valoriser des années de labeur, pour orchestrer une sortie planifiée des fondateurs, ou pour fusionner avec une entité plus grande afin d’accéder à de nouveaux marchés, les raisons derrière une cession peuvent être multiples.

Cette étape cruciale n’est pas seulement une transaction financière, c’est une décision stratégique qui peut redéfinir l’avenir d’une entreprise.

Quand doit un entrepreneur se poser la question de sortie?

C’est ce que nous avons demandé à nos 3 invités Stéphanie Hospital, Fondatrice du fonds d’investissement ONERAGTIME, Julien Coulon, fondateur de CEDEXIS cédé à CITRIX, Co fondateur du fonds d’investissement OVNI.vc, et Francois Joseph Viallon Fondateur de Stardust cédé à CTG, et aujourd’hui fondateur de SCALE2SELL