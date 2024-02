SORA, le nouvel outil d’OPEN AI dédié à la video / PLEDG s’offre au Crédit Agricole / Elon Musk a la rage contre le Delaware

L’entreprise américaine INFLEQTION, anciennement ColdQuanta, a finalisé un processeur quantique de 1600 qubits et a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour les 5 prochaines années, visant à intégrer l’informatique quantique dans le secteur de l’entreprise d’ici fin 2028. Cette entreprise pionnière en technologies quantiques mise sur un système nommé Sqorpius, capable de corriger les erreurs en temps réel et de gérer plus d’un million de portes quantiques. Les Texans d’Infleqtion se distinguent par leur technologie basée sur des atomes neutres refroidis par laser et visent à offrir une solution quantique à grande échelle, avec un accent particulier sur la correction des erreurs et la stabilité des circuits quantiques. La roadmap présente également des innovations telles que des horloges atomiques optiques et des capteurs RF quantiques, soulignant la diversité de l’approche d’Infleqtion par rapport à d’autres acteurs du domaine comme IBM.

La start-up FLUIIDD, basée à La Ciotat, a développé un scanner avancé pour surveiller en temps réel les écoulements dans les systèmes industriels, allant du secteur nucléaire à l’agroalimentaire. Ce dispositif, doté d’intelligence artificielle, est capable de détecter des anomalies telles que des corps étrangers ou des bulles d’air dans les conduites, permettant ainsi d’éviter des arrêts coûteux. Conçu en collaboration avec le CEA suite à l’accident de Fukushima, cet outil made in France se distingue par sa faible consommation électrique et son efficacité. Fluiidd, qui a déjà déposé 5 brevets en licence exclusive avec le CEA, s’apprête à lancer son premier produit au printemps, marquant une étape importante dans l’amélioration de la maintenance préventive dans l’industrie.

CRÉDIT AGRICOLE rachète la fintech PLEDG, spécialisée dans les solutions de paiement innovantes, notamment le paiement fractionné et collectif. Cette acquisition, effectuée via sa filiale Crédit Agricole Consumer Finance, vise à enrichir l’offre de sa division Sofinco, notamment dans les secteurs du financement en point de vente et du e-commerce en France. Créée en 2016 en Finistère, Pledg s’est initialement concentrée sur les achats groupés avant d’étendre ses services au paiement en plusieurs fois, répondant ainsi aux évolutions des besoins de consommation et aux futures régulations européennes sur le crédit à la consommation. La startup en forte décroissance depuis 2 ans cherchait un partenaire industriel auquel s’adosser. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

LA MINUTE CYBER