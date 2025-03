Scope3, Equativ, Hawk : la montée des Super Signal Aggregators dans l’Adtech

Le mouvement de Scope3 vers la curation côté vendeur ne constitue pas un simple repositionnement tactique. Il s’inscrit dans une dynamique plus large : la montée en puissance des Super Signal Aggregators (SSA). Ces nouveaux acteurs structurent un écosystème programmatique fondé non plus sur les inventaires ou les canaux, mais sur l’agrégation, l’activation et la scalabilité des signaux.

La fin des silos de signaux

L’industrie publicitaire fonctionne sur des logiques de spécialisation : vérification de la qualité des inventaires, prévention de la fraude, mesure de l’attention, calcul de l’empreinte carbone. Ces signaux, bien que stratégiques, évoluent dans des silos, opérés par des entités indépendantes aux logiques de monétisation cloisonnées.

Les SSA rompent avec cette fragmentation. Leur rôle : collecter des signaux multiples (durabilité, brand safety, visibilité, conformité), les unifier dans des stacks techniques, et les rendre actionnables, à la fois pour les acheteurs (DSP) et les vendeurs (SSP). L’objectif est simple : piloter l’activation programmatique à partir d’un socle de données enrichies, dynamiques et vérifiées.

Scope3 : du signal à l’activation

Scope3 illustre ces changements. Initialement positionnée sur la mesure de l’empreinte carbone des campagnes, la société a étendu son champ d’action en rachetant Adloox, acteur historique de la vérification publicitaire et de la détection de fraude. Elle a ensuite engagé un virage vers la curation sell-side, en construisant des offres activables à partir de ses signaux, en partenariat avec sept SSP, dont l’acteur français Equativ.

Cette capacité à passer du diagnostic à l’activation constitue un changement de nature. Scope3 ne se contente plus d’être une aide à la décision : elle les structure, les automatise et les industrialise.

L’automatisation, levier stratégique

Derrière le terme d’« agentics » utilisé par certains acteurs, se dessine une réalité opérationnelle : la mise en œuvre de workflows pilotés par l’intelligence artificielle. L’IA n’est plus uniquement mobilisée pour optimiser les enchères en temps réel. Elle devient un agent autonome, capable d’orchestrer des stratégies d’achat et de vente à partir de signaux composites.

Ce modèle redistribue les cartes. Il fragilise les SSP qui ne maîtrisent plus seuls la structuration de l’offre. Il contraint les DSP à intégrer des capacités de mesure et de sélection qui ne reposent plus uniquement sur les enchères ou les audiences, mais sur la qualité environnementale, éthique ou attentionnelle de l’inventaire.

Vers une consolidation stratégique

Dans cette reconfiguration, les détenteurs de signaux propriétaires deviennent des cibles prioritaires. L’acquisition d’Adloox par Scope3 pourrait en annoncer d’autres. Les SSA cherchent à élargir leur spectre, à verrouiller des signaux critiques, et à accélérer leur capacité de traitement algorithmique. La consolidation du secteur sera tirée non par la taille des inventaires, mais par la rareté et la pertinence des signaux intégrés.

L’Europe en observation active

L’écosystème européen n’est pas absent de cette évolution. La société Hawk (groupe Azerion) est à ce jour la seule DSP européenne à avoir conclu un partenariat structurant avec Scope3 dans cette logique SSA. Ce type d’initiative reste encore rare, mais il montre que certaines entreprises du continent cherchent à se positionner sur ce segment émergent, en rupture avec les modèles de médiation traditionnels.