Amphitrite une startup qui propose une nouvelle génération de données océaniques entre au classement WE INNOVATE 500

Amphitrite est notre startup du jour, lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, classée en 127ème position.

Amphitrite développe une technologie d’intelligence artificielle qui fusionne les données satellitaires pour produire des prévisions océaniques à haute résolution, avec des applications immédiates dans l’optimisation du transport maritime et la lutte contre la pollution plastique.

Fondée fin 2021 par Alexandre Stegner, Briac Le Vu et Evangelos Moschos, trois chercheurs issus du CNRS et de l’École Polytechnique, Amphitrite est née du constat que les données océanographiques existent, mais sont peu exploitées par les acteurs industriels faute d’outils fiables pour les interpréter.

Le cœur de leur technologie repose sur des modèles d’IA spécialisés dans la prévision des courants de surface, construits à partir de données satellitaires hétérogènes (température de surface, chlorophylle, altimétrie, données SWOT). Leur module HIRES-CURRENTS fournit des prévisions haute résolution (3,6 km, toutes les heures) jusqu’à dix jours à l’avance. Ces données permettent d’optimiser en temps réel les routes maritimes, en tenant compte des veines de courants pour réduire la consommation de carburant, améliorer la ponctualité et baisser les émissions de CO₂.

Les cas d’usage sont concrets. En Méditerranée, un simple ajustement de trajectoire a permis à un navire Ro-Ro de gagner une heure de navigation et de réduire sa consommation de carburant de 4 %. Sur l’Atlantique Nord, un vraquier a évité une zone de contre-courants, économisant plus de 3 600 euros de fuel et réduisant de 16 à 19 tonnes ses émissions de CO₂ sur un seul trajet.

Au-delà de la navigation, Amphitrite développe également des solutions pour détecter les zones d’accumulation de plastiques flottants, facilitant leur récupération. L’entreprise met ainsi ses compétences en IA et en océanographie au service de la performance logistique et de la préservation des écosystèmes.

Protégée par un brevet du CNRS, Amphitrite collabore avec des partenaires industriels et publics tels que CLS, le CNES, Ocean Data Lab ou Louis Dreyfus Armateur. Elle a été incubée au sein des programmes X-UP et X-TECH de l’École Polytechnique. Amphitrite a levé 1,2 million d’euros en 2024.