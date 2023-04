Scrum : une méthodologie de gestion de projet très efficace pour livrer des projets avec succès

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Scrum est une méthode de gestion de projet très performante qui a été utilisée avec succès dans de nombreuses industries. Les retours d’expérience ont montré que Scrum permet de livrer des projets plus rapidement, d’augmenter la satisfaction des clients, d’améliorer la collaboration et l’innovation, et de s’adapter à tout type de projet.

Selon une étude menée par le Standish Group, les projets Scrum ont une probabilité de succès de 62%, contre seulement 45% pour les projets non-Scrum. De plus, les projets Scrum ont une durée de vie en moyenne 30% plus courte que les projets traditionnels. Ces chiffres montrent que Scrum permet de livrer des projets plus rapidement, en utilisant des cycles de développement plus courts appelés sprints.

Une autre étude menée par la Standish Group a révélé que les projets Scrum ont une probabilité de satisfaction des clients de 66%, contre seulement 47% pour les projets non-Scrum. Cette étude montre que Scrum aide les équipes à mieux comprendre les besoins des clients, ce qui leur permet de fournir des produits qui répondent mieux à leurs attentes.

Une étude menée par McKinsey a révélé que les équipes Scrum sont en moyenne 20% plus productives que les équipes traditionnelles. Cette étude montre que Scrum encourage la collaboration et l’innovation entre les membres de l’équipe, ce qui permet d’améliorer la qualité du travail et de réduire les erreurs. Scrum est conçu pour encourager la collaboration entre les membres de l’équipe. Les équipes Scrum sont interfonctionnelles, ce qui signifie que chaque membre apporte sa propre expertise pour résoudre les problèmes et innover dans la réalisation du projet.

Enfin, une étude menée par Forrester Research a révélé que Scrum peut être utilisé avec succès dans de nombreuses industries et pour tout type de projet. Cette étude montre que Scrum est une méthode de gestion de projet très flexible, qui peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

En conclusion, Scrum est l’une des méthodologies de gestion de projet la plus efficace pour livrer des projets avec succès. Ces quelques chiffres clés devraient vous permettre de convaincre votre direction de l’essayer.