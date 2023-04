Le plan ultime de Marketing automation : l’odyssée d’un expert en quête d’efficacité

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Chers amis des machines bien huilées, aujourd’hui, je vous emmène dans une aventure trépidante à travers les méandres de l’automatisation marketing. Préparez-vous à en apprendre plus sur cette merveilleuse technique qui vous fera gagner un temps précieux et vous rendra plus efficace que jamais. Alors, accrochez-vous et laissez-vous guider par un expert qui a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine !

Pourquoi l’automatisation marketing est-elle votre alliée ultime ?

Selon une étude réalisée par Adobe en 2021, les marketeurs qui utilisent l’automatisation marketing enregistrent en moyenne un gain de temps de 49 % sur leurs tâches quotidiennes. De plus, 77 % des entreprises ayant adopté cette stratégie ont vu leur chiffre d’affaires augmenter. Alors, pourquoi ne pas vous lancer vous aussi dans cette révolution technologique qui vous permettra de vous concentrer sur les tâches les plus créatives et stratégiques ?

L’audit marketing : l’étape incontournable pour définir votre stratégie d’automatisation

Avant de vous lancer tête baissée dans l’automatisation marketing, prenez le temps de réaliser un audit complet de vos actions actuelles. Analysez vos processus, identifiez les tâches répétitives et les actions à forte valeur ajoutée, et établissez un plan d’action pour automatiser ce qui peut l’être.

Une étude de McKinsey a révélé que 45 % des tâches actuelles pourraient être automatisées grâce à la technologie existante. Alors, ne soyez pas timide et explorez toutes les possibilités qui s’offrent à vous !

Choisissez les bons outils pour automatiser votre marketing comme un pro

L’automatisation marketing, c’est un peu comme cuisiner : pour réussir, vous avez besoin des bons ingrédients et des bons ustensiles. Dans notre cas, les ingrédients sont vos données, et les ustensiles, les outils d’automatisation.

Pour vous aider dans cette quête, voici quelques outils incontournables du marché :

Sarbacane pour automatiser vos campagnes e-mailing

HubSpot pour gérer et automatiser votre inbound marketing

Zendesk pour planifier et suivre vos réseaux sociaux

Zapier pour connecter et automatiser vos applications préférées

Construisez un scénario d’automatisation aux petits oignons

Maintenant que vous avez les bons outils en main, il est temps de créer un scénario d’automatisation qui fera pâlir d’envie vos concurrents. Pour cela, prenez le temps de définir les étapes clés de votre processus marketing, de l’acquisition de prospects à la conversion en clients.

Selon une étude de Forrester, les entreprises qui excellent dans l’automatisation marketing génèrent 32 % de revenus en plus et conservent 107 % de leurs clients en moyenne. Alors, n’hésitez pas à peaufiner votre scénario pour qu’il soit parfaitement adapté à votre entreprise et à votre audience.

Le mariage parfait entre le lead nurturing et l’automatisation marketing

Le lead nurturing, ou l’art de chouchouter vos prospects, est un élément essentiel de toute stratégie marketing réussie. Il consiste à accompagner vos prospects tout au long de leur parcours d’achat, en leur fournissant du contenu pertinent et personnalisé, afin de les convertir en clients fidèles. Et devinez quoi ? L’automatisation marketing est le partenaire idéal pour vous aider dans cette quête !

En automatisant vos campagnes de lead nurturing, vous pouvez déclencher des actions spécifiques en fonction des comportements et des interactions de vos prospects avec votre marque. Par exemple, si un prospect télécharge un livre blanc sur votre site, vous pouvez automatiquement le placer dans un scénario d’automatisation qui lui enverra des e-mails complémentaires sur le même sujet, afin de renforcer son intérêt et sa confiance envers votre entreprise.

Grâce à l’automatisation marketing, vous pouvez également segmenter vos prospects en fonction de critères tels que leur emplacement géographique, leur secteur d’activité ou leur comportement en ligne. Cela vous permet de personnaliser vos communications et de leur adresser des messages adaptés à leurs besoins et attentes.

Selon une étude de Marketo, les entreprises qui excellent dans le lead nurturing génèrent 50 % de prospects qualifiés en plus, tout en réduisant leurs coûts de 33 %. Alors, n’hésitez pas à exploiter la puissance de l’automatisation marketing pour optimiser vos campagnes de lead nurturing et propulser vos résultats à des sommets inégalés !

CRM et automatisation marketing : le duo de choc pour optimiser vos campagnes

Le CRM (Customer Relationship Management) est un outil incontournable pour gérer et analyser les informations de vos clients et prospects. En combinant un CRM performant avec votre stratégie d’automatisation marketing, vous pouvez créer un écosystème marketing puissant et cohérent pour optimiser vos campagnes et offrir une expérience client exceptionnelle.

Le CRM joue un rôle central dans l’automatisation marketing en permettant de centraliser et d’organiser toutes les données de vos clients et prospects. Grâce à ces informations, vous pouvez créer des segments d’audience, personnaliser vos communications et déclencher des scénarios d’automatisation en fonction des interactions de vos clients avec votre entreprise.

Par exemple, si un client effectue un achat sur votre site, le CRM peut enregistrer cette information et déclencher une séquence d’e-mails automatisés pour remercier le client, lui proposer des produits complémentaires ou solliciter un avis sur son expérience d’achat. De cette manière, vous créez des interactions pertinentes et personnalisées tout en renforçant la relation avec vos clients.

Intégrer votre CRM à votre automatisation marketing vous permet également de suivre et d’analyser les performances de vos campagnes en temps réel. Vous pouvez ainsi ajuster votre stratégie en fonction des données recueillies et améliorer continuellement vos résultats.

Des solutions comme SELLSY peuvent être intégrée dans l’ensemble de vos campagnes, et vous permettre d’enrichir votre relation clients et de développer des ventes.!

Suivez les performances de votre automatisation marketing et ajustez votre stratégie

L’automatisation marketing n’est pas une solution miracle que vous pouvez mettre en place et oublier. Il est essentiel de suivre régulièrement les performances de vos actions automatisées et d’ajuster votre stratégie en conséquence. Utilisez des indicateurs clés de performance (KPI) pour mesurer l’efficacité de vos campagnes et déterminer les domaines à améliorer.

Selon une étude de Gartner, 87 % des entreprises considèrent que l’analyse des données est un facteur clé de succès pour leur marketing. Alors, plongez-vous dans vos tableaux de bord et affûtez vos compétences en analyse pour devenir un véritable maître de l’automatisation marketing.

N’oubliez pas la touche humaine : l’automatisation ne doit pas remplacer l’interaction personnelle

L’automatisation marketing est un outil puissant, mais il ne doit pas vous faire oublier l’importance des interactions humaines. Ne tombez pas dans le piège de l’automatisation à outrance : n’oubliez pas de personnaliser vos communications et de prendre le temps d’échanger avec vos clients et prospects.

Selon une étude de PwC, 82 % des consommateurs estiment que l’expérience client est un facteur clé dans leur décision d’achat. Alors, veillez à ce que l’automatisation vous aide à créer des expériences mémorables et à renforcer votre relation avec votre audience.

Conclusion : l’automatisation marketing, une aventure sans fin

Vous voilà maintenant prêt à vous lancer dans l’élaboration de votre plan d’automatisation marketing, armé des conseils d’un expert et des meilleures pratiques du secteur. N’oubliez pas que l’automatisation est un processus en constante évolution, qui nécessite une veille technologique et une adaptation permanente à votre marché et à vos clients.

Enfin, n’oubliez jamais que l’automatisation marketing ne doit pas vous déshumaniser, mais plutôt vous permettre de vous concentrer sur les tâches les plus créatives et stratégiques, en laissant les machines s’occuper du reste.

Alors, chers amis du marketing, préparez-vous à embarquer pour une odyssée d’efficacité et d’innovation, et puissent vos campagnes automatisées vous apporter succès et reconnaissance !

TOOLBOX: quelles sont les solutions d’eMailing et de marketing automation?

De nombreuses solutions alternatives à Mailchimp existent pour réaliser vos campagnes eMail et développer une relation client automatisée efficace.

SARBACANE: Pionnier de l’Email Marketing, SARBACANE développe des solutions afin de créer et piloter vos campagnes d’emailing, d’envoi de SMS, de marketing automation ou encore de notification push.

SENDINBLUE: Sendinblue propose une plateforme unifiée pour gérer vos différentes communications, qu’elles soient par eMail, SMS, via Facebook, ou par chat.

SELLSY: Vue pipeline, sales automation, email marketing, Gestion de vos contacts et des opportunités, création de devis, émission de factures, automatisez votre relation client tout en gardant le contrôle des datas échangées.

Quels sont les tarifs et avis des principales solutions d’eMailing?