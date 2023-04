Maîtrisez Mailchimp comme un pro : les secrets d’un expert en chimpanzés dévoilés !

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Chers amis du marketing, aujourd’hui je vais vous révéler comment utiliser Mailchimp avec brio et humour. Mettez-vous à l’aise, sortez vos cahiers et préparez-vous à sourire.

Tout d’abord, commençons par un conseil essentiel : soyez créatif avec vos intitulés d’objet ! Oui, je sais, vous pensez sûrement que « Newsletter n°47 » est accrocheur, mais vous vous trompez lourdement. Imaginez plutôt un objet du genre « Les 7 secrets de la galaxie du marketing que même Yoda ignore » – avouez que vous auriez du mal à résister à l’envie de cliquer, n’est-ce pas ?

Deuxième conseil : personnalisez vos e-mails à l’extrême. Ne vous contentez pas d’un simple « Cher client », mettez plutôt un peu de piment dans vos salutations. Par exemple, « Cher conquérant de l’univers du e-commerce » ou « Chère reine des statistiques ». Vos lecteurs apprécieront cette petite touche d’originalité qui les fera sourire dès l’ouverture de l’e-mail.

Troisième astuce : n’abusez pas des GIFs, mais ne les négligez pas non plus. Un GIF bien placé peut dynamiser votre e-mail et captiver vos lecteurs. Mais attention, trop de GIFs tuent le GIF, et vous risquez de transformer votre newsletter en véritable zoo animé. Alors, choisissez judicieusement et laissez les pandas roux jouer tranquillement sur d’autres pages.

Quatrième conseil : utilisez l’A/B testing pour découvrir les goûts mystérieux de vos abonnés. Vous hésitez entre un appel à l’action rouge vif ou bleu électrique ? Testez les deux et laissez vos lecteurs trancher ! Après tout, l’A/B testing, c’est un peu comme demander à une foule en délire de choisir entre les Rolling Stones et les Beatles.

Cinquième astuce : apprenez à maîtriser les statistiques comme un Jedi manie son sabre laser. Mailchimp vous fournit une multitude de données sur vos campagnes : taux d’ouverture, taux de clics, etc. Plongez-vous dans cet océan de chiffres et ressortez-en plus fort, prêt à affronter l’Empire du marketing digital !

Enfin, dernier conseil, mais non des moindres : n’oubliez pas l’importance du timing. Le meilleur moment pour envoyer un e-mail est aussi crucial que le choix de la tenue pour un rendez-vous galant. Alors, expérimentez, analysez et trouvez l’horaire parfait pour séduire les boîtes de réception de vos abonnés.

Voilà, chers amis, avec ces quelques conseils, vous êtes maintenant prêts à utiliser Mailchimp comme un véritable expert en marketing. Et n’oubliez pas, si jamais vous recevez un e-mail avec un sujet comme « Comment dresser votre chimpanzé pour envoyer des newsletters », c’est peut-être moi qui vous envoie un clin d’œil !

