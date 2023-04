Réussir la gestion d’équipe à distance : Les outils indispensables pour un management efficace

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Ah, la gestion à distance ! Ce sujet qui fait couler tant d’encre dans le domaine des ressources humaines ces dernières années. Ayant plus de dix ans d’expérience en tant qu’expert en RH, je me permets de partager avec vous mes réflexions sur cette pratique qui bouleverse notre façon de travailler. Pourquoi est-elle devenue si prisée, et comment s’y prendre pour la mettre en place efficacement ? Suivez le guide !

Tout d’abord, il faut bien comprendre que la gestion à distance n’est pas qu’une simple tendance passagère. Selon une étude de Gartner, 74% des entreprises envisagent d’adopter définitivement le télétravail pour une partie de leurs employés, même après la pandémie de Covid-19. La digitalisation et la démocratisation des outils collaboratifs ont rendu cette transition possible et, osons le dire, plutôt séduisante.

Mais alors, comment mettre en place une méthode de gestion à distance qui soit à la fois efficiente et agréable pour tous ? Voici quelques astuces basées sur mon expérience et les meilleures pratiques observées dans les entreprises.

Établissez des objectifs clairs et mesurables

Pour maintenir une cohésion d’équipe et assurer le suivi des projets, il est indispensable de fixer des objectifs précis et quantifiables. Une étude de l’Université de Harvard a montré que les employés ayant des objectifs bien définis étaient 30% plus performants que ceux qui n’en avaient pas.

Afin de faciliter la mise en place et le suivi des objectifs clairs et mesurables dans le cadre de la gestion à distance, il est essentiel de s’appuyer sur des outils performants et adaptés. Voici quelques-uns des outils les plus populaires et efficaces pour la gestion des objectifs : OKR (Objectives and Key Results) : Il s’agit d’une méthodologie de gestion des objectifs popularisée par des entreprises comme Google et Intel. Les OKR se composent d’un objectif global (l’Objectif) et de plusieurs résultats clés (Key Results) qui permettent de mesurer la progression vers cet objectif. Des logiciels comme Weekdone, Perdoo ou Ally.io vous permettront de mettre en place et de suivre facilement vos OKR. SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel) : La méthode SMART est un acronyme qui vous aidera à définir des objectifs clairs et réalisables. Chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Trello, Asana ou Monday.com sont des outils de gestion de projets qui vous aideront à créer et suivre des objectifs SMART pour votre équipe. Gestion de projets Agile/Scrum : L’Agile est une approche de gestion de projets qui met l’accent sur la flexibilité, la collaboration et la rapidité d’exécution. Le Scrum est une méthode Agile qui permet de décomposer un projet en petites étapes, appelées « sprints », et d’attribuer des objectifs spécifiques à chaque sprint. JIRA, ClickUp et Targetprocess sont des outils de gestion Agile/Scrum qui vous aideront à suivre les objectifs de votre équipe à distance. Tableaux de bord et indicateurs de performance (KPI) : Les tableaux de bord et les KPI (Key Performance Indicators) sont des outils visuels qui permettent de suivre et d’évaluer la performance de votre équipe par rapport aux objectifs fixés. PowerBI, Tableau ou Klipfolio sont des solutions qui vous permettront de créer des tableaux de bord personnalisés et de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance de votre équipe. En somme, il existe de nombreux outils et méthodologies pour définir, mettre en place et suivre les objectifs dans le cadre de la gestion à distance. Le choix de l’outil dépendra de la taille de votre équipe, de la complexité de vos projets et de vos préférences en matière de gestion des objectifs. L’important est d’opter pour un outil qui facilite la communication, la transparence et la responsabilisation de vos collaborateurs.

Communication, communication, communication

La communication est le nerf de la guerre dans la gestion à distance. Optez pour des outils adaptés, tels que Slack, Microsoft Teams ou Zoom, pour garder le contact avec vos collaborateurs et assurer une communication fluide. Veillez également à organiser régulièrement des réunions de suivi pour maintenir l’esprit d’équipe et favoriser l’échange d’idées.

Voici quelques outils et plateformes de communication couramment utilisés pour faciliter les échanges entre collaborateurs et améliorer la productivité des équipes à distance :

Slack : Cette plateforme de messagerie instantanée est particulièrement appréciée pour sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses intégrations avec d’autres outils de travail. Slack permet de créer des canaux de discussion par équipe ou projet, ainsi que des conversations privées entre membres. De plus, il est possible d’ajouter des applications tierces pour améliorer la collaboration et l’automatisation des tâches.

Microsoft Teams : Conçu pour les entreprises qui utilisent déjà les produits Microsoft, Teams est une solution de communication intégrée qui comprend la messagerie instantanée, les appels audio et vidéo, et la possibilité de partager des documents en temps réel. Teams offre également des fonctionnalités de gestion de projets et d’intégration avec les autres applications de la suite Office 365.

Zoom : Reconnu pour sa facilité d’utilisation et sa qualité audio et vidéo, Zoom est un outil de visioconférence largement adopté par les entreprises pour organiser des réunions à distance. Il propose également des fonctionnalités telles que le partage d’écran, les salles d’attente virtuelles, les sondages en direct et l’enregistrement des réunions.

Google Meet : Si votre entreprise utilise la suite Google Workspace (anciennement G Suite), Google Meet est une excellente option pour organiser des réunions vidéo en ligne. Il permet le partage d’écran, l’intégration avec Google Agenda et d’autres applications Google, ainsi que la possibilité d’enregistrer les réunions dans Google Drive.

Discord : À l’origine conçu pour les communautés de gamers, Discord est devenu un outil de communication polyvalent pour les équipes à distance. Il offre des fonctionnalités de messagerie instantanée, de chat vocal et vidéo, ainsi que la possibilité de créer des canaux de discussion thématiques.

Miro : Pour les équipes qui ont besoin d’un espace de travail visuel et collaboratif, Miro est un tableau blanc en ligne qui permet de créer, partager et discuter de schémas, de mind maps, de prototypes et d’autres visuels en temps réel. Miro s’intègre avec plusieurs autres outils de communication et de gestion de projets, comme Slack, Microsoft Teams et Trello.

N’hésitez pas à tester plusieurs outils pour trouver celui qui convient le mieux à votre équipe et à votre style de management.

Favorisez l’autonomie et la confiance

Selon une étude menée par l’Institut de Recherche Gallup, les employés qui bénéficient d’une grande autonomie sont 43% plus productifs que ceux qui sont constamment surveillés. Laissez donc vos collaborateurs gérer leur temps et leurs tâches comme bon leur semble, tout en veillant à ce qu’ils respectent les objectifs fixés. Vous serez surpris de constater à quel point la confiance est un puissant levier de motivation.

Voici quelques outils qui peuvent faciliter l’autonomie et renforcer la confiance au sein de vos équipes à distance :

Toggl Track : Cet outil de suivi du temps permet aux employés de gérer leur temps de travail et d’organiser leurs tâches de manière autonome. Toggl Track offre des rapports détaillés sur l’utilisation du temps, ce qui peut aider à identifier les domaines d’amélioration et à optimiser la productivité. En tant que manager, vous pouvez suivre l’évolution du travail sans pour autant exercer de contrôle excessif.

Asana : Asana est une plateforme de gestion de projets qui permet aux membres de l’équipe de suivre leurs tâches et leurs responsabilités de manière autonome. Les employés peuvent organiser leurs projets en utilisant des listes, des tableaux Kanban ou des calendriers, selon leur préférence. Asana facilite la collaboration et la communication entre les membres de l’équipe tout en favorisant l’autonomie.

Basecamp : Basecamp est un outil de gestion de projets et de communication conçu pour faciliter la collaboration à distance. Il propose des fonctionnalités telles que les listes de tâches, les fils de discussion, les calendriers et les documents partagés, permettant aux employés de travailler de manière autonome et transparente. La fonctionnalité « check-in » de Basecamp permet aux membres de l’équipe de partager régulièrement leurs progrès sans que cela soit intrusif.

15Five : 15Five est un outil de gestion des performances axé sur la communication et l’engagement des employés. Il permet aux managers de poser des questions hebdomadaires aux membres de l’équipe pour recueillir des informations sur leur bien-être, leurs défis et leurs accomplissements. Cela favorise la confiance et l’autonomie en encourageant les employés à exprimer leurs besoins et leurs idées.

Accordez de l’importance au bien-être de vos employés

Le télétravail peut parfois être synonyme d’isolement et de stress. Pour prévenir ces risques, n’hésitez pas à mettre en place des initiatives pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs : séances de yoga en ligne, ateliers de méditation, ou encore moments informels de convivialité (apéros virtuels, jeux en ligne…). Un employé épanoui est un employé efficace !

Adaptez votre style de management

Enfin, n’oubliez pas que la gestion à distance implique de repenser votre style de management. Les méthodes traditionnelles de supervision et de contrôle doivent laisser place à une approche plus flexible et empathique. Voici quelques pistes pour adapter votre management :

Privilégiez l’écoute et le soutien : la disponibilité et l’attention portée aux besoins de vos collaborateurs sont essentielles pour maintenir leur motivation et leur engagement.

Encouragez l’innovation et la prise d’initiative : donnez à vos employés la liberté d’explorer de nouvelles idées et de proposer des solutions créatives aux problèmes rencontrés.

Soyez transparent et sincère : partagez régulièrement les informations sur l’évolution de l’entreprise et les enjeux auxquels elle fait face, afin de créer un climat de confiance et d’adhésion.

Voici quelques outils qui peuvent vous aider à adopter une approche plus flexible et empathique dans la gestion de vos équipes à distance :

360-Degree Feedback : Il s’agit d’un processus d’évaluation du rendement qui implique la collecte de commentaires de la part des pairs, des subordonnés, des superviseurs et, parfois, des clients. Des outils comme Qualtrics, SurveyMonkey ou Trakstar permettent de mettre en place des évaluations à 360 degrés pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de chaque membre de l’équipe et adapter votre style de management en conséquence.

1-on-1 Meeting Tools : Des outils tels que SoapBox, Fellow ou Lattice vous aident à planifier, organiser et suivre les réunions individuelles avec vos employés à distance. Ces outils facilitent la communication ouverte et honnête en fournissant des modèles de questions, des agendas partagés et des espaces pour noter les points d’action et les commentaires. Les réunions individuelles régulières sont essentielles pour maintenir un lien étroit avec vos employés et comprendre leurs besoins et préoccupations.

Employee Engagement Surveys : Les sondages sur l’engagement des employés permettent de mesurer le niveau de satisfaction, de motivation et d’implication des membres de votre équipe à distance. Des outils comme TinyPulse, Culture Amp ou Peakon facilitent la création et l’analyse de sondages anonymes pour recueillir des informations précieuses sur le bien-être et les attentes de vos employés.

Team Building Platforms : La cohésion et la collaboration entre les membres de l’équipe sont essentielles pour favoriser un environnement de travail positif et productif. Des plateformes comme TeamBonding, Let’s Roam ou The Go Game proposent des activités de team building virtuelles pour renforcer les relations entre vos employés à distance et encourager la communication et l’entraide.

Emotional Intelligence Training : La formation à l’intelligence émotionnelle peut vous aider à développer votre empathie, votre écoute active et votre compréhension des émotions et des besoins de vos employés. Des outils et des plateformes de formation en ligne tels que Coursera, LinkedIn Learning ou Udemy proposent des cours et des programmes de développement des compétences en intelligence émotionnelle.

Pour conclure, la gestion à distance est une méthode en pleine expansion, qui présente de nombreux avantages pour les entreprises et les employés. Néanmoins, elle requiert une adaptation de nos modes de management et de communication, ainsi qu’une attention particulière portée au bien-être et à l’autonomie des collaborateurs. En mettant en pratique ces conseils, vous pourrez tirer pleinement parti de cette nouvelle façon de travailler, tout en conservant une équipe motivée, engagée et performante.

Alors, prêts à relever le défi de l’organisation remote? Vous avez désormais toutes les clés en main pour transformer cette méthode en véritable atout pour votre entreprise. Et rappelez-vous : le succès réside souvent dans notre capacité à évoluer et à nous adapter aux nouvelles réalités du monde professionnel.