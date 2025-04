Sécuriser le cloud public sans le renier : comment Cosmian s’intègre à Google et Microsoft sans compromis

Utiliser le cloud sans exposer ses données sensibles : c’est l’équation que résout Cosmian. Fondée en 2018, la startup française dirigée par Sandrine Murcia propose une solution de chiffrement à la volée, intégrable dans les environnements Google Workspace ou Microsoft 365, sans modifier l’expérience utilisateur.

Sandrine Murcia est l’invité exceptionnelle du Club Frenchweb de la semaine:





Chiffrer sans ralentir

Le cœur de l’approche repose sur un chiffrement côté client, activé dès que les données quittent un poste de travail. Résultat : l’utilisateur peut continuer à créer, envoyer ou modifier des documents en clair, mais dès qu’ils transitent dans le cloud, ils sont automatiquement chiffrés. Les opérateurs du cloud (Google, Microsoft) ne peuvent ni voir ni exploiter les contenus.

Cosmian a industrialisé ce procédé grâce à un Key Management System (KMS) capable de gérer des millions de données en quelques secondes. Testé notamment par des banques, le système chiffre/déchiffre 5 millions d’entrées en moins de 5 secondes. La latence reste sous la barre de la milliseconde.

Plug-and-play pour les grandes entreprises

Les solutions sont déployées en mode logiciel, vendues via les marketplaces cloud (AWS, Azure) et intégrables avec des applications cloud collaboratives. Cosmian fournit également des connecteurs prêts à l’emploi, par exemple pour Snowflake. L’expérience est pensée pour les RSSI et DSI : paramétrage simple, performance garantie, conformité RGPD.

Protéger, sans faire une croix sur le cloud

L’approche n’est pas de substituer les géants américains, mais de restaurer une souveraineté fonctionnelle. En chiffrant les données avant envoi, avec ses propres clés, une entreprise garde le contrôle de ses informations, y compris face à d’éventuelles demandes d’accès extraterritoriales. Sans la clé, même le fournisseur de cloud est aveugle.

Vers un nouveau standard

Cosmian pousse son avance sur le terrain technologique avec une brique de chiffrement post-quantique (CoverCrypt) standardisée par l’ETSI, et des projets autour de l’IA confidentielle. Objectif affiché : devenir une référence européenne en cryptographie appliquée.

Dans un contexte où la sécurité devient un facteur de compétitivité, la startup défend une position claire : protéger ses données n’est plus un luxe, mais un réflexe de performance.