Welcome to the Jungle taille dans ses effectifs / Cyberattaque Harvest : les auteurs sortent de l’ombre / Petit manuel pour briller avec des idées de startup foireuses (mais bien pitchées)

Cyberattaque Harvest : les auteurs sortent de l’ombre

Le 10 avril 2025, le groupe cybercriminel Run Some Wares a revendiqué publiquement la cyberattaque par ransomware contre Harvest. Dans une publication diffusée sur leur plateforme clandestine, ils ont divulgué des extraits de fichiers exfiltrés, des échanges avec l’entreprise et une arborescence partielle des données volées. Cette revendication met fin à plusieurs semaines de spéculations et confirme le mode opératoire à double extorsion. Selon des analystes en cybermenace, Run Some Wares aurait également ciblé au moins quatre autres organisations en Europe au premier trimestre 2025. Leur identification marque une nouvelle étape dans la gestion de cette crise à portée systémique.

De son côté, Harvest adopte une communication très encadrée, en raison des enjeux juridiques et de responsabilité et nous a indiqué hier soir:

« Harvest a été la cible d’une attaque par ransomware. Conformément aux directives du Gouvernement français en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité, l’entreprise n’a en aucun cas accédé aux demandes des cybercriminels.

Dans le cadre des investigations et des opérations de surveillance menées depuis l’incident, et dont les clients ont bien été informés, Harvest a identifié la publication de données extraites illicitement de son réseau, ce qui constitue une infraction.

Harvest agit avec la plus grande transparence vis-à-vis de ses clients et des autorités compétentes. À ce stade, l’entreprise ne peut fournir davantage d’éléments sans risquer de compromettre le travail de la justice et des enquêteurs. »

Welcome to the Jungle taille dans ses effectifs, son ADN en question

La startup Welcome to the Jungle, figure de proue du bien-être au travail, engage une rupture conventionnelle collective visant jusqu’à 60 départs sur 260 salariés en France. L’équipe éditoriale, symbole de son identité de marque, est supprimée, tout comme les vidéastes du pôle marketing. L’entreprise justifie ce plan par la nécessité de retrouver le chemin de la rentabilité, après près de 70 millions d’euros levés et 10 millions de pertes sur deux ans. Le choix d’une RCC plutôt qu’un PSE interroge, alors que plusieurs salariés dénoncent une procédure « volontaire » aux allures de départs contraints.

SkinBit veut enterrer le scalpel avec l’IA

Jonathan Benassaya, ex-fondateur de Deezer, annonce le lancement de SkinBit, une startup dédiée à la détection ultra-précoce du cancer de la peau. Inspirée par sa propre lutte contre un mélanome, la société propose de créer un « jumeau numérique » de la peau en moins de 60 secondes, éliminant ainsi la dépendance aux biopsies invasives. Grâce à l’IA et à l’imagerie avancée, SkinBit entend combler le déficit croissant de dermatologues, alors que 50 % des besoins pourraient ne plus être couverts d’ici 2030. Un premier centre ouvrira aux États-Unis avant la fin de l’année.

Projet de data center à Rungis : les habitants appelés à se prononcer jusqu’au 3 juillet

Une nouvelle consultation publique est ouverte autour du futur data center prévu à Rungis pour 2028. Les habitants de dix communes du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine peuvent s’exprimer jusqu’au 3 juillet sur la demande d’autorisation environnementale du projet porté par Icade. Sur 31 400 m², le site intégrera notamment un centre de données, des bureaux, des groupes électrogènes et des sous-stations électriques. L’infrastructure prévoit la réutilisation de la chaleur pour alimenter le MIN de Rungis, ainsi que l’installation de 3 000 m² de panneaux solaires. Ce projet s’inscrit dans un plan plus large de déploiement de quatre data centers dans le Val-de-Marne, soutenu par l’État dans le cadre de la stratégie IA.

Pornhub, Dorcel, XVideos : bras de fer autour de la vérification d’âge en France

Depuis vendredi, la France impose aux sites pornographiques, qu’ils soient enregistrés sur son territoire ou hors de l’Union européenne, une obligation stricte de vérification de l’âge de leurs visiteurs. Cette mesure, qui vise à interdire l’accès aux mineurs, s’étendra aux plateformes basées dans l’UE à partir du 7 juin. Les géants du secteur — Pornhub, YouPorn, Redtube (groupe Aylo) et XVideos — sont donc directement visés. L’Arcom, le régulateur audiovisuel, pourra bloquer les sites récalcitrants dès cet été. Si certains acteurs comme Dorcel ont déjà adopté des outils de vérification, d’autres contestent la loi en justice.

Pékin serre l’étau sur les terres rares, une menace directe pour les industries occidentales

La Chine a suspendu l’exportation de plusieurs métaux rares et d’aimants critiques, bloquant les expéditions depuis ses ports. Cette décision vise à établir un nouveau régime de licences, sans agenda précis, au moment où Washington relance ses surtaxes douanières. Pékin contrôle 90 % de la production mondiale d’aimants aux terres rares, essentiels aux moteurs électriques, aux drones, aux missiles ou encore aux puces d’IA. À ce jour, aucune livraison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale. Une décision qui suscite l’inquiétude des industriels américains et européens sur la continuité de leur production. Ce coup d’arrêt pourrait fragiliser les chaînes de valeur globales dans l’automobile, la défense ou l’aérospatial, tout en infligeant peu de dommages à la Chine, qui tient l’offre en main.

