[Seed] AssurTech : Olino (ex-Riskee) lève 2,2 millions d’euros pour déployer son offre dédiée aux professionnels

À peine un an et demi après sa création, l’AssurTech Riskee lève 2,2 millions d’euros auprès de Newfund, avec la participation d’Astorya.VC, MCapital et de trois business angels. Afin de s’étendre en Europe, la startup change de nom pour « Olino ».

Lancée en 2020 par Quentin Fabre et Dorian Jorry, la startup déploie une plateforme s’adressant aux entreprises type TPE/PME, indépendants, freelances et startups. Olino leur permet de souscrire rapidement à une assurance professionnelle et de centraliser et gérer tous leurs contrats d’assurance.

« Notre première année d’existence nous a permis de développer notre plateforme en ligne pour simplifier l’assurance, et de nous faire identifier comme expert de l’assurance pro embarquée et sur mesure », commente Dorian Jorry, COO d’Olino.

« Avec cette levée de fonds, nous nous lançons sur le marché européen de l’assurance embarquée pour les professionnels avec l’ambition d’en devenir la référence. Avec cette technologie, nous permettons à n’importe quel acteur B2B de distribuer des solutions d’assurance », conclut le CEO, Quentin Fabre.