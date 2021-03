Semi-conducteurs: Apple va miser un milliard d’euros dans l’ouverture d’un centre de recherche européen

Le géant américain de la technologie Apple a annoncé mercredi qu’il prévoyait d’investir plus d’un milliard d’euros en Allemagne pour ouvrir « le plus grand centre de recherche » d’Europe sur les semi-conducteurs et les logiciels dédiés notamment à la 5G. Apple souhaite faire de Munich (sud) son « centre européen » en la matière, alors que le continent cherche à rattraper son retard dans la production de semi-conducteurs, composants clés des nouvelles technologies dominées par la Chine et les États-Unis.

« Je ne pourrais pas être plus enthousiaste pour tout ce que nos équipes d’ingénieurs de Munich vont découvrir -de l’exploration des nouvelles frontières de la technologie 5G, à une nouvelle génération de technologies », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué. « Munich est un foyer pour Apple depuis quatre décennies », a-t-il ajouté. Apple dispose d’une base à Munich depuis 1981 et compte aujourd’hui des centaines d’ingénieurs qui développent des micropuces dans ses centres du sud de l’Allemagne. Le nouvel investissement dans la région « dépassera un milliard d’euros au cours des trois prochaines années seulement » et créera des centaines d’emplois, selon Apple.

Un marché estimé à 440 milliards d’euros par an

Le nouveau site de Munich, dont l’ouverture est prévue en 2022, accueillera « l’unité cellulaire d’Apple, en pleine croissance, et le plus grand site de R&D d’Europe pour les semi-conducteurs et les logiciels de téléphonie mobile sans fil ». Mardi, l’Union européenne a déclaré vouloir s’emparer de 20% du marché mondial des semi-conducteurs d’ici à 2030, l’Europe cherchant à renforcer sa souveraineté et à devenir une puissance technologique capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine.

Dans le cadre d’une nouvelle feuille de route, la Commission européenne souhaite également que l’UE développe son premier ordinateur quantique avant la fin de la décennie afin d’être prête pour une nouvelle ère du calcul rapide. Composants essentiels des produits de la vie courante tels que les voitures et les téléphones portables, les semi-conducteurs souffrent actuellement d’une pénurie d’offre dans le monde entier et l’Europe dépend des importations chinoises et américaines sur un marché estimé à 440 milliards d’euros par an.