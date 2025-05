Sephora, Netflix, Universal Music, Payfit recrutent dans le marketing

Sephora recrute un(e) expert senior en media planning pour piloter la stratégie média de ses campagnes de marque en Europe. Rattaché à la direction média européenne, le poste couvre la définition des guidelines, la coordination cross-market, l’animation d’un cadre d’innovation avec les partenaires médias, et l’évaluation de la performance des assets. Une expérience de 10 à 15 ans en agence ou chez l’annonceur, une forte culture ROI et une expertise full-funnel sont exigées. Anglais courant requis, expérience internationale appréciée.

Netflix renforce son équipe marketing EMEA avec un poste de Manager Country Planning basé à Paris. Ce rôle stratégique vise à piloter la coordination entre les équipes locales (France, Allemagne, Autriche, Suisse) et les fonctions globales pour maximiser la portée des campagnes sur les titres locaux, acquis ou produits. Le profil recherché doit cumuler plus de 10 ans d’expérience en marketing, une excellente compréhension des campagnes créatives et une forte capacité à naviguer dans un environnement international et matriciel.

Universal Music France recherche un(e) Responsable Innovation Marketing Digital pour accompagner ses labels dans la définition et l’optimisation des stratégies digitales de leurs artistes. Rattaché à une équipe dédiée de 9 personnes, le poste combine conseil stratégique, coordination avec les plateformes de streaming, suivi de la performance sur les DSP, et développement de partenariats innovants. Profil recherché : minimum 3 ans d’expérience dans la musique ou les médias, forte culture musicale et digitale, anglais courant. Poste en CDI basé à Paris 5e.

La scale-up PayFit recrute un·e Content Marketing Manager pour piloter sa stratégie de contenu à destination des clients français, tout en collaborant avec les équipes au Royaume-Uni et en Espagne. L’enjeu : produire des formats variés (webinaires, tutoriels, newsletters) pour renforcer l’engagement et soutenir la croissance. L’entreprise, qui accompagne plus de 18 000 PME européennes, mise sur un environnement de travail flexible et inclusif, avec un fort accent mis sur le développement professionnel.

