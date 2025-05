Atos, promesse d’avenir sur fond de casse sociale / Netflix veut séduire les annonceurs / Uber revient à la charge sur le covoiturage

Atos vise 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2028… en reculant à 8,5 milliards dès cette année Atos présente un plan de transformation visant 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 10 % de marge opérationnelle d’ici 2028, en misant sur l’IA, la data, et 600 millions d’euros d’investissements dans la R&D et les startups. Un nouveau pôle Data & IA réunira 10 000 salariés, contre 2 000 aujourd’hui. Mais la réalité est plus brutale, les revenus attendus en 2025 chutent de 11 % à 8,5 Md€, les cessions d’actifs patinent, et un plan social est enclenché pour réduire les effectifs dans les activités en déclin. En parallèle, la direction reste instable, avec un septième CEO en quatre ans. Un pari, entre restructuration, promesses de relance et pression des créanciers. Netflix n’est plus à la seule conquête des abonnés, et veut séduire désormais les annonceurs Avec 94 millions d’utilisateurs actifs sur son offre avec publicité, soit +20 millions en six mois, Netflix déplace son centre de gravité stratégique. Proposée à 7,99 dollars, cette formule vise moins l’acquisition de nouveaux abonnés que la captation des budgets publicitaires. Netflix repositionne son offre publicitaire comme un levier stratégique à part entière, avec un message explicite aux annonceurs : venez capter l’attention là où elle est la plus qualitative. En mettant en avant la puissance de sa couverture sur les 18-34 ans et des taux d’attention élevés sur les mid-rolls, la plateforme s’affirme comme un media premium, concurrent crédible de la TV linéaire et des plateformes sociales. Pour les marques, l’enjeu n’est plus la portée, mais l’engagement utile, et Netflix entend capter cette ligne budgétaire. CoreWeave dépasse les attentes et vise 5 milliards de chiffre d’affaires en 2025 Le fournisseur d’infrastructures IA CoreWeave, spécialisé dans la location de GPU Nvidia pour les modèles d’intelligence artificielle, a enregistré 981,6 millions de dollars de chiffre d’affaires au T1 (+420 % sur un an), dépassant largement les prévisions. Malgré une perte nette de 314 millions de dollars, l’entreprise prévoit jusqu’à 5,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2025, portée par des contrats majeurs avec OpenAI et Microsoft. A noter qu’aucun équivalent de Coreweave n’existe à date en France, un bon exemple de trou dans la raquette de nos infrastructures. Databricks rachète Neon pour 1 milliard et se renforce dans l’IA générative Databricks annonce l’acquisition de Neon, startup spécialisée dans les bases de données Postgres serverless, pour environ 1 milliard de dollars. Conçue pour des usages automatisés, la technologie de Neon permet à des agents IA de créer, cloner ou tester des bases de données sans intervention humaine. Ce type d’infrastructure, auto-scalable et sans gestion serveur, devient central à l’ère des applications AI-native. Pour Databricks, l’enjeu est de proposer une stack complète capable de suivre la cadence des agents autonomes, en s’appuyant sur l’ouverture de l’écosystème Postgres et sur une facturation à l’usage.

RAISE renouvelle sa gouvernance pour accélérer sa croissance et son internationalisation

Le groupe d’investissement RAISE réorganise sa gouvernance en créant un Conseil de Surveillance, présidé par ses cofondateurs Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, et un Directoire opérationnel composé de six associés historiques. Préparée depuis plus d’un an, cette transition vise à consolider l’indépendance du groupe, pérenniser son modèle d’investissement responsable et accompagner son expansion internationale. Avec 2 milliards d’euros sous gestion et un modèle unique de partage de la valeur, RAISE entend renforcer sa position de pionnier de la finance engagée.

Addactis intègre namR pour muscler son offre climatique

Addactis annonce l’acquisition de l’activité assurance de namR, spécialiste de la donnée climatique et de la vulnérabilité des bâtiments. L’opération renforce sa division Data & IA avec six data scientists et l’intégration de données couvrant 36 millions de bâtiments en France. Objectif : affiner l’évaluation des risques climatiques et proposer des outils décisionnels aux assureurs face aux enjeux d’assurabilité territoriale.