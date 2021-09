Sept studios indépendants de jeu vidéo lèvent 100 millions d’euros pour fonder un nouvel éditeur

Sept studios indépendants de jeu vidéo, dont deux français, ont levé 120 millions de dollars (100 millions d’euros) pour fonder un nouvel éditeur baptisé Kepler Interactive, ont-ils annoncé mardi. Le nouveau groupe regroupera 250 collaborateurs répartis dans 10 pays, qui travailleront « exclusivement sur des créations originales », selon un communiqué.

Une force de frappe importante

Kepler Interactive prendra une part majoritaire dans chacun des sept studios fondateurs, notamment via un échange de participations. Ainsi, chaque studio sera également actionnaire de l’éditeur et participera à la prise de décisions. « C’est un modèle qui va permettre d’éviter un problème assez récurrent, à savoir que, trois ou quatre ans après que les opérations se font, les fondateurs finissent par s’en aller », a expliqué à l’AFP Pierre de Margerie, président de Sloclap, qui compte parmi les sept studios participant au projet.

L’intégration dans un groupe « nous sécurise par rapport à notre capacité de financement » et « nous donne une force de frappe en termes de publication, de capacité de négociation avec les plateformes, et de nouvelles expertises », a-t-il continué. Le tour de table, mené par le géant chinois des services internet et des jeux NetEase, permettra « d’étendre le champ des possibles pour les studios », a anticipé le PDG de Kepler Alexis Garavaryan, qui entrevoit notamment la possibilité de films et séries animées inspirés des jeux.