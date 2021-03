Sequoia clôt un fonds d’amorçage de 195 millions de dollars en Inde

La société de capital risque Sequoia Capital India, filiale du géant américain Sequoia, clôt un second fonds d’amorçage pour financer les startups d’Inde et d’Asie du Sud-Est. Doté de 195 millions de dollars, ce nouveau véhicule d’investissement restera dans la ligné du premier, baptisé Surge, qui avait levé 200 millions de dollars lors de son lancement en 2019.

« Il y a deux ans, nous avons lancé Surge pour aider les fondateurs audacieux d’Inde et d’Asie du Sud-Est à jeter les bases de sociétés durables. Il s’agissait du premier programme de pré-série A de ce type, offrant un capital de 1 à 2 millions de dollars ainsi qu’une aide à la création d’entreprise et un mentorat par les meilleurs fondateurs de notre région », décrit le fonds.

En juillet dernier, Sequoia Capital India levait 1,35 milliard de dollars pour accélérer sur le marché indien et d’Asie du Sud-Est, et a boosté son fonds Surge qui a atteint 560 millions de dollars au total. Rejoint par Rajan Anandan, un ancien responsable de Google India, Surge a accompagné 69 startups depuis son lancement dans 15 secteurs technologiques, notamment dans la DeepTech et le SaaS. Cette année, le fonds a notamment soutenu la startup RH Darwinbox aux côtés de Salesforce, qui a mené ce tour de table à 15 millions de dollars.

Parmi les investissements prometteurs de Sequoia India, on peut citer la FoodTech indienne Zomato, une plateforme permettant de trouver des restaurants et de connaître les informations détaillées, désormais valorisée à 5,4 milliards de dollars, ou encore l’EdTech Byju’s qui a levé 2,1 milliards de dollars au total depuis son lancement en 2011.