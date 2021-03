Smart City: Suez s’allie à Schneider pour digitaliser la gestion de l’eau

Les groupes Suez et Schneider Electric ont annoncé jeudi la création d’une coentreprise pour développer des solutions numériques dans le domaine de l’eau. Le groupe de gestion de l’eau et des déchets, actuellement assiégé par son rival Veolia, veut créer cette coentreprise avec le spécialiste des équipements électriques et automatismes dès qu’ils auront reçu le feu vert des autorités de la concurrence.

Elle « accompagnera les opérateurs municipaux de l’eau tout comme les industriels dans l’accélération de leur transformation ‘digitale’, en mettant à leur disposition un ensemble de solutions logicielles uniques sur le marché pour la planification, l’exploitation, la maintenance et l’optimisation des infrastructures de traitement de l’eau », expliquent les entreprises dans un communiqué commun.

Concrètement, ces logiciels doivent apporter un certain nombre de bénéfices, selon elles: « réduction des fuites, performance des réseaux, économies d’énergie, augmentation de la durée de vie des installations, préservation des milieux naturels, amélioration de l’empreinte environnementale des systèmes d’eau, etc. » Cette annonce intervient alors que Suez fait l’objet d’une offre hostile de son concurrent Veolia, qui en détient 29,9%. Les deux frères ennemis ne sont pas parvenus à s’entendre dans ce dossier qui dure depuis l’été dernier et a été marqué par de nombreuses procédures juridiques.