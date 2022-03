[Série A] Bigblue lève 15 millions de dollars afin de développer sa solution de fulfilment pour les DNVB

Face aux infrastructures des géants de l’e-commerce comme Amazon, qui investissent des milliards dans leur logistique afin de garantir des livraisons dans les meilleurs délais, la startup française Bigblue tente de conquérir un marché précis: celui des DNVB. Afin d’accélérer sa croissance, Bigblue lève 15 millions de dollars auprès du fonds californien Runa Capital, LPV et de son investisseur historique, le fonds madrilène Samaipata.

Lancée en 2018 par Tim Dumain, Mathias Griffe et William Meunier, la startup basée à Paris entend réinventer les services de logistique proposés aux DNVB. « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une problématique sur le fulfilment, surtout pour les DNVB », explique Tim Dumain, CEO de Bigblue. « Ce que nous apportons sur le marché, c’est la possibilité pour ces marques de grandir et d’améliorer leur expérience pré-achat et post-achat ».

Bigblue revendique plus de 300 marques parmi ces clients et ambitionne d’atteindre les 4 millions de colis expédiés depuis 3 pays en 2022. « Nous venons de nous étendre en Espagne et nous prévoyons d’arriver en Angleterre cette année », ajoute Tim Dumain.

Retrouvez l’interview complète de Tim Dumain, co-fondateur et CEO de Bigblue :