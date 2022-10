[Série A] Lizy lève 40 millions d’euros pour étendre sa plateforme BtoB de location de véhicules en France

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

En France, on estime que plus d’une voiture sur quatre est commercialisée en location longue durée. Un chiffre en constante augmentation depuis ces dernières années et qui pousse de nombreux acteurs à investir ce marché. C’est dans ce contexte que la startup belge Lizy lève 40 millions d’euros pour déployer sa plateforme BtoB de location longue durée de véhicules d’occasion en France.

Ce tour de table a été mené auprès d’un consortium d’investisseurs dirigé par Alychlo, le véhicule d’investissement de l’homme d’affaires belge (ancien actionnaire du LOSC et propriétaire du club RSC Anderlecht) Marc Coucke, ainsi que de la société de gestion New Alpha Asset Management, du Groupe La Française (Crédit Mutuel Nord Europe) et de D’Ieteren Automotive, principal distributeur du groupe Volkswagen en Belgique. Le CIC a participé à la levée de fonds en apportant un financement bancaire.

Lancée en 2018 par Sam Heymans et Vincent Castus, la startup bruxelloise s’adresse aux structures qui n’ont pas les moyens de bénéficier d’une grande flotte en interne. « Notre cible est principalement les TPE/PME, qui ont une flotte relativement restreinte et ont du mal a rivaliser avec leurs concurrents plus importants sur le marché », détaille Martin Lehec, Country Manager France de Lizy.

Des modes de consommation qui évoluent

L’entreprise entend s’inscrire dans une mouvance qui séduit de plus en plus de personnes : la location et l’occasion, que l’on retrouve essentiellement dans le secteur du retail. « Je pense que nos modes de consommation se rapprochent désormais d’un service et d’une utilisation plutôt que d’un besoin de propriété », confie Martin Lehec.

Lizy ambitionne désormais de s’étendre en Europe, en commençant par la France. « Cette arrivée nécessite un investissement en termes d’équipe et de marketing. Une partie de la levée sera dédiée à cela. Nous avons également un besoin de financement important car nous procédons à l’achat de véhicules récents ».

Retrouvez l’interview complète de Martin Lehec, Country Manager France de Lizy :